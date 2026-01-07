我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人近期戰績陷入泥沼，開季的蜜月期結束後球隊攻守失序，防守端更是漏洞百出。外界強烈建議湖人應該將「鄉村曼巴」里夫斯(Austin Reaves)擺上貨架，換取像布魯克斯(Dillon Brooks)這樣的防守悍將來救火。不過，根據NBA資深記者阿米克(Sam Amick)最新消息指出，這筆交易發生的機率微乎其微，因為湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）已經表態，她就是里夫斯最大的粉絲。《The Athletic》資深記者阿米克在節目《Run It Back》中透露，儘管去年道奇隊老闆華特(Mark Walter)以驚人的100億美元天價收購了湖人隊，但珍妮巴斯目前仍擔任球隊管理者。阿米克直言：「只要珍妮巴斯還在位，里夫斯就不會走，因為她是粉絲俱樂部的會長，總管佩林卡(Rob Pelinka)也是他的死忠支持者。」阿米克分析，里夫斯作為湖人一手培養出的球員，深獲高層喜愛。除非握有大權的新老闆華特強烈要求交易，否則這位全能後衛將繼續身披紫金戰袍。除了老闆喜愛，合約狀況也是關鍵。里夫斯目前處於合約最後一年。據悉他去年曾拒絕了一份4年8900萬美元的報價，目標是在今年夏天爭取一份頂薪合約。若續留湖人，他最高可簽下5年2.41億美元(約新台幣75.8億元)的超級大約；若轉投他隊，則為4年1.785億美元。阿米克表示：「目前所有跡象都顯示，湖人會想辦法掏出這筆錢留下他。」即便湖人狠下心想交易，對象恐怕也難以到手。原本外界鼓吹湖人應用里夫斯去交換鳳凰城太陽防守惡棍布魯克斯(Dillon Brooks)，前NBA球星卡森斯(DeMarcus Cousins)也大力贊成此方案。沒想到，太陽老闆伊什比亞(Mat Ishbia)看到相關言論後，罕見地在社群媒體上公開「打臉」，轉發影片並寫道：「不用費心打電話來了...太陽沒興趣。狄龍哪裡都不會去。」自從布魯克斯加盟後，太陽成為本季最大驚奇，不僅穩居附加賽前段班，更有望衝擊西區前六。布魯克斯帶來的強硬防守與態度，正是湖人主帥瑞迪克(JJ Redick)夢寐以求但求之不得的拼圖。