在NBA的賽場上，阻攻（Block）通常是長人的專利，但波士頓塞爾提克的明星控衛德瑞克·懷特（Derrick White）正在徹底打破這項認知。根據最新數據統計，懷特本賽季每百回合可送出高達 2.2次阻攻，這項成績不僅在全聯盟高居前25名，甚至超越了如克拉克斯頓（Nic Claxton）、祖巴茨（Ivica Zubac）等一眾頂尖禁區長人，正式被公認為「NBA史上最會蓋火鍋的後衛」。現年31歲、身高6呎4吋（約193公分）的懷特，正打出一段歷史級的守備表現。數據顯示，他正打出NBA史上身高6呎7吋以下球員中，阻攻統計數據最為誇張的賽季。每百回合2.2次阻攻的效率，刷新了他職業生涯的新高，也進一步鞏固了他「防守大閘」的地位。即便賽季仍在進行，數據分析師預測這項數字可能會隨賽程略微修正，但懷特已經確定將完成另一個屬於後衛位置的歷史性封阻賽季。他在追防中的判斷力、優異的彈跳時機，讓對手在面對他時，往往會忽略這位「控球後衛」潛藏的禁區威脅。懷特的職業生涯是一段典型的勵志故事。他在2017年選秀大會上以首輪第29順位被聖安東尼奧馬刺選中，生涯初期曾因陣容飽和被下放到發展聯盟。然而，正是在馬刺體系下的磨練，塑造了他極高水準的防守意識。2024年季後賽： 首輪對陣熱火砍下生涯新高的 38 分。東區決賽： 對戰溜馬第四場投進致勝三分球，帶領球隊挺進總決賽。NBA總冠軍： 2024年擊敗獨行俠，懷特正式戴上職業生涯首枚冠軍戒指。懷特的「神數據」不僅僅是帳面上的阻攻數，更代表了現代籃球位置模糊化的趨勢。身為控衛，他不僅能組織進攻、命中外線，在防守端更能像長人一樣保護籃框。這種全能性正是塞爾提克能長期稱霸東區的關鍵。