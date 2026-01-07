我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭家純2022年嫁給日本老公Akira，去年才在輕井澤補辦婚禮。（圖／千巡影世康姐提供）

32歲話題女王「雞排妹」鄭家純今（7）日無預警在臉書公開自己懷孕9週不幸流產的消息，令粉絲心疼錯愕，她的健康狀況也受到外界關注。其實鄭家純在2023年時，也曾公開自己胸部動手術一事；當時她胸部長了3顆囊腫，雖然都是良性但她害怕以後會惡化，還是當機立斷選擇做手術切除。鄭家純在臉書表示自己昨日傍晚開始腹痛，後來甚至流出血塊，到醫院急診也沒用，小孩確定保不住。目前她在日本休養中，「處置就是回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續（檢查）」。經紀人也回應，「近期先生會陪她回台調養，謝謝大家的關心。」而鄭家純過去也公開過自己的病史，她在2023年6月時，意外發現胸部長了3顆良性纖維囊腫，雖然醫師說明只需要定期追蹤，不過鄭家純仍決定動刀切除，就怕變成惡性腫瘤，因此胸部上也留了大約4公分長的傷疤。在胸部手術順利康復後，鄭家純才於同年8月時到醫院凍卵。至於為何選擇凍卵而不是凍她與老公的受精卵胚胎？鄭家純曾在受訪時回應，因為法律規定若是夫妻離婚，冷凍胚胎必須銷毀，只凍卵子則能保留更多自主權，可見她對於生子規劃的看重，只可惜第一胎寶寶無緣降生。