賽後詹姆斯更發表了震撼性的言論，確立了唐西奇作為湖人新一代「球隊門面」的地位。

▲詹姆斯（LeBron James）上場33分鐘，19投10中攻下30分、8籃板、8助攻，外帶2次抄截與1次阻攻，三分球更是5投3中。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

洛杉磯湖人今（7）日前往客場挑戰紐奧良鵜鶘，，超越休士頓火箭（Houston Rockets）獨居NBA美國職籃（National Basketball Association）西區第三，賽後面對媒體訪問，詹姆斯展現了作為老將的氣度與對後輩的極高評價。當被問及兩人合作的化學效應時，詹姆斯直言不諱地表示，唐西奇不需要為了適應他而改變打法。這番話無疑是正式將湖人的領導火炬傳遞給了這位斯洛維尼亞巨星。得知詹姆斯的評論後，唐西奇在記者會上難掩對這位傳奇前輩的敬意。唐西奇謙虛地回應：「他（詹姆斯）的表現絕對是驚人的。他不斷幫助我，也幫助其他隊友，在場上的投籃效率極高。歸根究底，他可是LeBron，他無所不能，我真的非常感謝他。」唐西奇也強調，近期兩人之間的溝通大幅進步，無論是空手切入還是空中接力配合，這種默契正在讓湖人的進攻變得更加難以防守。儘管已經41歲，詹姆斯本場比賽依然繳出全能數據，上場33分鐘，19投10中攻下30分、8籃板、8助攻，外帶2次抄截與1次阻攻，三分球更是5投3中。對於詹姆斯在這個年紀仍能保持如此高檔的表現，唐西奇開玩笑地讚嘆：「這簡直太瘋狂了。如果是我到了41歲，大概只能跛著腳走路了吧。」這番話也凸顯了詹姆斯保養身體的功力與驚人的續航力。湖人總教練JJ雷迪克（JJ Redick）則用美國職棒名人堂投手G.馬達克斯（Greg Maddux）來比喻現階段的詹姆斯。雷迪克認為，雖然詹姆斯不一定每晚都能展現巔峰時期的體能，但他就像生涯後期的馬達克斯一樣，懂得利用智慧與技巧來贏得比賽。雷迪克表示：「我就是他的捕手，我的工作是根據對手和防守策略，找出每場比賽使用他的最佳方式。」隨著湖人拿下這場關鍵勝利，球隊士氣大振，但緊接而來的考驗即將登場。湖人將在明日（1月8日）面臨「背靠背」賽程，前往聖安東尼奧挑戰西區第二的聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）及其狀元郎V.文班亞馬（Victor Wembanyama）。對於是否會出戰這場硬仗，詹姆斯語帶保留地表示：「在本季剩餘的比賽中，所有背靠背的比賽都是『待定』（TBD）。