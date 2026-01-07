我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NBA沙加緬度國王。（圖／美聯社／達志影像）

值得一提的是，在去年12月27日的交手中，當時戴維斯缺陣，雷諾表現優異攻下19分、6籃板與2阻攻，助國王以113：107擊敗獨行俠。

NBA

沙加緬度國王明(7)日將迎戰達拉斯獨行俠，面對近期NBA美國職籃（National Basketball Association）苦吞5連敗的低潮，國王總教練道格·克里斯蒂（Doug Christie）賽前特別向隊上的年輕球員喊話，要求他們在面對獨行俠球星安東尼·戴維斯（Anthony Davis）時，千萬不要因為崇拜心理而手軟，必須拿出強硬的身體對抗。克里斯蒂在接受媒體訪問時透露，隊上許多年輕球員過去只在電視、Instagram或推特（Twitter）上看過戴維斯，這將是他們首度在場上與這位超級球星正面交鋒。這番話主要是針對隊上的菜鳥長人，希望能消除他們對這位全明星球員的敬畏感，專注於比賽內容。國王隊當家中鋒多曼塔斯·沙波尼斯（Domantas Sabonis）目前因半月板部分撕裂持續缺陣，這對國王禁區戰力是一大打擊，畢竟沙波尼斯生涯對戰戴維斯擁有勝多敗少的對戰優勢。在主力缺陣下，防守戴維斯的重任將落在普雷修斯·阿丘瓦（Precious Achiuwa）與德魯·尤班克斯（Drew Eubanks）身上，但克里斯蒂近期重用的兩位菜鳥中鋒馬克西姆·雷諾（Maxime Raynaud）與迪倫·卡德威爾（Dylan Cardwell）也將獲得大量上場時間。本季轉戰獨行俠的第一個完整賽季，戴維斯飽受傷病困擾，開季前兩個月受小腿傷勢影響缺席多場，隨後在聖誕大戰對決金州勇士時又遭遇腹股溝輕微拉傷。這將是他傷癒復出後的連續第3場出賽，他在上一場擊敗休士頓火箭的比賽中展現統治力，繳出26分、12籃板的優質數據。