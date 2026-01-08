我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin（如圖）回台東唱跨年演唱會，一首改編版〈那魯灣情歌〉，讓不少網友敲碗7-11找她代言。（圖／台東縣政府提供）

A-Lin臨場創作成就高光 粉絲敲碗代言官方9字回應

那魯灣門市爆紅 全台跟著唱

在家鄉台東舉辦的跨年夜舞台上，天后A-Lin以一段即興改編，意外催生年度洗腦金句，她把〈那魯灣情歌〉臨場改成：「娜魯One、娜魯Two、娜魯7-11」，唱完後現場瞬間炸鍋，隔天更在社群平台全面擴散，短影音被瘋狂轉傳，成為本屆跨年最具話題的片段之一。不少網友紛紛敲碗統一集團找A-Lin代言，對此官方低調回應：「目前暫無規劃代言人！」A-Lin在面對歌迷臨時點唱〈那魯灣情歌〉時，她索性直接改詞，甚至加碼問台下「有沒有投幣？沒有要去換零錢」，接著唱出：「娜魯One、娜魯Two、娜魯7-11」，把超商日常情境融進歌曲節奏，影片曝光後，網友紛紛留言敲碗，直呼：「最強代言人自己走出來了」、「這不找她拍廣告說不過去」，相關片段在Threads、IG、短影音平台迅速破圈。根據《三立新聞網》報導，面對鋪天蓋地的呼聲，7-ELEVEN官方僅以9字低調回應：「目前暫無規劃代言人。」雖然沒有順勢接下這波熱度，但這句回應仍被網友解讀為「沒否認未來可能」，討論度持續延燒，甚至有人直接點名「不請真的可惜」。巧合的是，台灣真的存在一間名為「那魯灣」的7-ELEVEN門市，地點位於新北市烏來而非台東，這間門市也因A-Lin的改編歌曲意外爆紅，官方社群小編迅速跟上熱潮，將歌詞製作成橫幅，幽默發文邀請民眾「到門口記得再唱一次那魯灣7-ELEVEN」，成功吸引大量網友朝聖打卡。這場台東跨年被網友封為「全台最強跨年」，背後最大推手之一正是坐鎮家鄉的張惠妹，A-Lin首次在家鄉跨年登台狀態全開，不只歌聲穩到不行，臨場反應也火力全開，倒數前夕台東縣長饒慶鈴上台，她甚至當場打趣提醒：「妳好像只剩幾秒，要正常發揮喔！」還對台下笑喊：「要跨年了，還沒還錢的趕快！」笑點十分密集，讓現場氣氛一路維持高檔。