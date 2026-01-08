我是廣告 請繼續往下閱讀

▲家寧（如圖）向身邊好友訴苦，表示Andy對感情不忠，卻始終拿不出實質證據。（圖／家寧 Threads ＠chianing_baby）

▲家寧（左）、Andy（右）分手後，雙方對簿公堂。（圖／記者劉松霖攝）

YouTuber Andy、家寧分手後撕破臉，雙方因財務問題對簿公堂，Andy控訴家寧一家人奪走百萬頻道與收入，引來外界砲轟，人氣跌至谷底。事件延燒多個月，傳出家寧如今眾叛親離，起初身邊還有幾位友人選擇「逆風」為她發聲，而家寧與Andy鬧翻後，不僅頻道「秘月期POPOO」訂閱數僅有7.3萬人，與Andy的246萬人相差甚遠，影片上架2天也僅有7000人觀看，過去風光時刻已不在。根據《鏡週刊》報導，家寧在事情爆發前後，向身邊好友訴苦，表示Andy對感情不忠，說法讓身邊友人相當同情，因此在第一時間選擇力挺她、為她發聲。然而，有知情人士透露，大家要求家寧提供Andy不忠的實質證據或是帳本，她卻一直拿不出證據，態度消極，讓輿論持續延燒。另外，Andy、家寧鬧翻後各說各話，不過面對指控，家寧總以遭母親管控、無法作主為由，讓友人也相當無力，甚至被網暴。對此身邊友人也漸漸感到厭煩，其中一位友人直言：「早就已經懶得理她了。」Andy控告家寧、家寧媽媽曾淑惠奪取「眾量級CROWD」頻道經營權，曾淑惠也涉嫌侵占商標權收入109萬元、眾量級頻道收入4318萬元，財務直接流向一家人，引發爭議，事後曾淑惠還對Andy提起侵犯個資法與妨害名譽之訴，經審判後裁定不起訴。根據新北地檢署7月30日偵結，家寧父親張國龍、母親曾淑惠分別以《稅捐稽徵法》、《刑法》業務侵占罪起訴，家寧則因擅改「眾量級CROWD」頻道的密碼，遭到妨害電腦使用罪起訴。Andy與曾淑惠上個月現身法院調解，Andy於社群IG發聲：「調解進度0、誠意0。」