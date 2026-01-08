我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）芝加哥小熊在休賽季一直在積極尋求為先發輪值補進具影響力的投手，也在今（8）日完成一筆重磅3換1的交易，從邁阿密馬林魚換回27歲右投卡布雷拉（Edward Cabrera）。這筆交易中，小熊送出自家農場頭號新秀、MLB百大新秀排名第47的外野手凱西（Owen Caissie），以及內野新秀赫南德茲（Cristian Hernandez）與德萊昂（Edgardo De Leon），成功補強輪值即戰力。上賽季效力馬林魚的卡布雷拉剛結束個人生涯最佳賽季，2025年先發26場，投137又2/3局，送出150次三振，防禦率3.53，多項數據皆創新高。儘管生涯中多次受到傷勢影響，但其球威與球種深度始終獲得高度評價，具備成為輪值王牌的潛力。上季5月初至8月初期間，卡布雷拉防禦率僅2.22，也為國聯同期第三佳。卡布雷拉目前仍有3年球隊控制權，被視為小熊在自由市場選項逐漸減少後的重要補強目標，隨著自由市場的好投手相繼完成簽約，小熊也轉而在交易市場尋找解方，最終拍板網羅這名馬林魚王牌右投。在完成交易後，小熊先發輪值預計將由新人王票選亞軍霍頓（Cade Horton），搭配波伊德（Matthew Boyd）、泰昂（Jameson Taillon）與今永昇太領軍。左投史帝爾（Justin Steele）則仍在手肘手術後復健中，有望於球季前半段回歸，進一步提升輪值深度。馬林魚方面，凱西一入隊就成為球隊農場排名第3的新秀，被看好有機會競逐開幕戰名單。凱西去年首度登上大聯盟，受腦震盪影響提前結束球季；但他在3A繳出22轟、打擊率2成86、OPS達0.937的亮眼成績，長打火力備受期待。馬林魚同時也獲得赫南德茲與年僅18歲的德萊昂，持續強化未來戰力布局。