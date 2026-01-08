我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平（如圖）離世，治喪風格將以溫馨、圓滿、低調為主。（圖／摘自曹西平的粉絲愛團臉書）

資深藝人曹西平上月29日在家中猝逝，享年66歲，後事由乾兒子Jeremy處理，三哥曹南平也緊急回台治喪並釐清死因。後事將以溫馨、圓滿、低調為主，尊重曹西平生前遺願。曹西平治喪委員會今發出4點聲明，透露三哥曹南平專程自澳洲返台處理相關法律程序與死因釐清，感受到對方仍念及手足之情，在此艱難時刻奔波與鼎力支持。另外，為求事情圓滿，家屬也已達成共識，後續所有告別儀式及靈堂事務，將正式全權委託乾兒子Jeremy與治喪委員會主導執行，目前已完成相關正式行政手續，並完成交接流程，「期盼以最符合四哥生前性格與演藝風采的方式，送四哥最後一程」。而曹西平生前曾表示，對於身後事希望低調圓滿，家屬也尊重其遺願，本次治喪將秉持「不驚擾」的原則，懇請外界給予家屬平靜哀悼的空間，將記憶停留在四哥最輝煌奪目的舞台時刻，而本次治喪風格也將以溫馨、圓滿、低調為主，希望以最圓滿的方式，讓這段傳奇畫下句點。曹西平父母已離世，與手足也鬧翻，一度傳出後事無人可以處理，不過三哥曹南平日前發出聲明：「兄弟一場，情分與關心始終都在⋯弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。」並且同意由曹西平乾兒子全權主導相關治喪流程。主題：曹西平（四哥）治喪事宜說明與致謝聲明致 各位關心四哥的朋友及媒體先進：針對資深藝人、我們最敬愛的四哥（曹西平先生）告別儀式之籌備進度，治喪委員會與家屬經充分溝通，現正式對外發布以下聲明：一、 誠摯感謝三哥大老遠從澳洲返台協助四哥自離世以來，各界親友皆深感不捨。家屬代表三哥特別排開行程，專程自澳洲返台處理相關法律程序與死因釐清。治喪委員會（及乾兒子小俊）深切感受到三哥對手足的關懷與思念，對於三哥在此艱難時刻的奔波與鼎力支持，致上最誠摯的謝意。二、 家族達成共識，尊重四哥生前遺願為求事情圓滿，家屬（三哥）與治喪委員會達成高度共識：後續所有告別儀式及靈堂事務，將正式全權委託乾兒子小俊與治喪委員會主導執行。三哥亦表示，將全力支持並尊重治喪委員會的規劃，期盼以最符合四哥生前性格與演藝風采的方式，送四哥最後一程。三、 治喪風格定調：溫馨、圓滿、低調四哥生前性格豪邁、重情重義，對於身後事亦希望低調圓滿。為了保護家屬隱私，並終止過去與家族相關的紛擾新聞，本次治喪將秉持「不驚擾」的原則。懇請外界給予家屬平靜哀悼的空間，將記憶停留在四哥最輝煌奪目的舞台時刻。四、 呼籲與致意再次感謝各界媒體與好友的關心。四哥的一生精彩燦爛，我們將以最圓滿的方式，讓這段傳奇畫下句點。治喪委員會 乾兒子 小俊 暨 全體成員共同聲明2026年1月8日