隨著2月6日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日倒數計時，金州勇士隊的動向再度成為全美焦點。根據《ESPN》權威記者史雷特（Anthony Slater）最新報導指出，勇士正處於兩難的局面。雖然急欲解決前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的合約與輪替僵局，但總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）堅持拒絕接手「負資產」合約，這讓與沙加緬度國王的談判陷入死胡同。也因此，史雷特透露若是遲遲未能等到理想報價，勇士高層不排除留下庫明加。
理想報價未出現 勇士喊出：不排除留下庫明加
庫明加的未來已經是勇士體系內不穩定的未爆彈。史雷特指出，勇士近幾天釋放強烈訊號，如果截止日前沒有出現足以打動高層的「理想報價」，勇士並不反對讓這位23歲的天才前鋒留隊至賽季結束。
雖然庫明加本季前12場先發繳出場均14.9分、6.8籃板與3.1助攻的亮眼數據，但這僅是表象。自12月19日對陣太陽以來，他已徹底消失在主帥柯爾（Steve Kerr）的輪替名單中，場均得分也下降至11.8分。這種被冷凍的現狀與他2年4850萬美元（含第2年球隊選項）的高額薪資，顯然讓買家與賣家在身價認知上出現巨大鴻溝。
國王總經理「縮手」 拒絕再次送出首輪籤
目前與勇士接洽最深的是國王隊總經理佩里（Monte McNair），但雙方的共識正在崩塌。據悉，佩里上週已與鄧利維進行溝通，但國王拒絕再次拿出去年夏天曾討論過的「2030年首輪選秀權」。國王高層強硬認為庫明加的市場價值已隨出賽時間大幅縮水，因此不願再提供溢價籌碼。
勇士拒當接盤俠 蒙克方案遭一票否決
除了選秀權爭議，勇士的「交易潔癖」也是一大阻礙。聯盟消息人士稱，勇士明確拒絕接手任何被認定為「負資產」的多年合同。這意味著國王原本有意送出的蒙克（Malik Monk），因其合約年份與身價不符勇士預期，已正式被排除在談判方案之外。
目前唯一的曙光在於「多方交易」。國王陣中領著230萬美元到期合約的四年級後衛埃利斯（Keon Ellis），因其防守價值與低廉薪資引起全聯盟關注。若能牽線第三隊，或許能打破勇士與國王之間的僵局。
庫明加將在1月15日獲得正式交易資格，距離交易截止日僅剩不到1個月。勇士目前的態度非常明確了，寧可留人到季末再決定是否執行球隊選項，也不願換回一張甩不掉的長約。對於正在與時間賽跑、試圖抓住柯瑞（Stephen Curry）巔峰尾巴的勇士而言，這場關於「天賦與薪資」的博弈，恐怕要拖到截止日最後一刻才見分曉。
我是廣告 請繼續往下閱讀
庫明加的未來已經是勇士體系內不穩定的未爆彈。史雷特指出，勇士近幾天釋放強烈訊號，如果截止日前沒有出現足以打動高層的「理想報價」，勇士並不反對讓這位23歲的天才前鋒留隊至賽季結束。
雖然庫明加本季前12場先發繳出場均14.9分、6.8籃板與3.1助攻的亮眼數據，但這僅是表象。自12月19日對陣太陽以來，他已徹底消失在主帥柯爾（Steve Kerr）的輪替名單中，場均得分也下降至11.8分。這種被冷凍的現狀與他2年4850萬美元（含第2年球隊選項）的高額薪資，顯然讓買家與賣家在身價認知上出現巨大鴻溝。
國王總經理「縮手」 拒絕再次送出首輪籤
目前與勇士接洽最深的是國王隊總經理佩里（Monte McNair），但雙方的共識正在崩塌。據悉，佩里上週已與鄧利維進行溝通，但國王拒絕再次拿出去年夏天曾討論過的「2030年首輪選秀權」。國王高層強硬認為庫明加的市場價值已隨出賽時間大幅縮水，因此不願再提供溢價籌碼。
勇士拒當接盤俠 蒙克方案遭一票否決
除了選秀權爭議，勇士的「交易潔癖」也是一大阻礙。聯盟消息人士稱，勇士明確拒絕接手任何被認定為「負資產」的多年合同。這意味著國王原本有意送出的蒙克（Malik Monk），因其合約年份與身價不符勇士預期，已正式被排除在談判方案之外。
目前唯一的曙光在於「多方交易」。國王陣中領著230萬美元到期合約的四年級後衛埃利斯（Keon Ellis），因其防守價值與低廉薪資引起全聯盟關注。若能牽線第三隊，或許能打破勇士與國王之間的僵局。
庫明加將在1月15日獲得正式交易資格，距離交易截止日僅剩不到1個月。勇士目前的態度非常明確了，寧可留人到季末再決定是否執行球隊選項，也不願換回一張甩不掉的長約。對於正在與時間賽跑、試圖抓住柯瑞（Stephen Curry）巔峰尾巴的勇士而言，這場關於「天賦與薪資」的博弈，恐怕要拖到截止日最後一刻才見分曉。