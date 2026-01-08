我是廣告 請繼續往下閱讀

▲聖安東尼奧馬刺隊昨（7）日客場挑戰曼非斯灰熊，馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在缺陣兩場後復出，此役從板凳出發還是展現強大統治力狂砍30分。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺預計於今（8）日在主場迎戰洛杉磯湖人，這場關乎西區前3名的關鍵戰役，卻傳出雙方兩大指標球星詹姆斯（LeBron James）與文班亞馬（Victor Wembanyama）雙雙進入傷病名單，極有可能因為背靠背的輪休同時缺席這場焦點對決。湖人昨日剛以111：103擊敗鵜鶘，詹姆斯狂砍30分、8籃板與8助攻，帶領球隊在近5場比賽中拿回4勝。然而，在背靠背的第二場，湖人球團保持一貫謹慎，選擇將他放入傷兵名單。最新傷病報告顯示，詹姆斯因「左腳關節炎」及「持續性右坐骨神經痛」被列為出戰成疑（Questionable）。事實上，自11月中旬傷癒復出後，詹皇尚未參加過任何一場背靠背賽事。就連詹姆斯本人在昨日受訪時被問及今天對馬刺「背靠背」是否上場時公開表示，「本季剩下的每一次『背靠背』都是待定（TBD）。我上場分鐘數是NBA歷史最多...我話就放在這。」不過比較可惜的是，詹姆斯本季已缺席16場比賽，根據聯盟規定，若想維持「年度最佳陣容（All-NBA）」的評選資格，他本季剩餘賽事僅剩缺席的額度，這直接威脅到他連續21年入選最佳陣容的神話紀錄。馬刺隊方面的處境同樣不容樂觀。超新星文班亞馬自跨年夜對陣尼克時造成左膝過度伸展後，一直受困於膝蓋痠痛與骨挫傷。儘管昨日他替補出賽21分鐘就展現驚人效率狂轟30分，但馬刺最終仍以1分之差惜敗灰熊。馬刺主帥強森（Mitch Johnson）雖對文班亞馬的健康狀況表示樂觀，但今日仍將其列入出戰成疑，試圖保護自家最重要的資產。值得注意的是，這已是文班亞馬本季第15次缺陣，意味著他本季剩餘賽程僅能再休2場，否則將失去入選最佳陣容及爭奪個人獎項的資格。儘管雙方主將可能缺席，這場比賽的戰略意義依然重大。若湖人能客場取勝，將在戰績上追平馬刺，並列西區第2；而若馬刺能守住主場勝利，將進一步縮小與龍頭雷霆的勝差。目前馬刺僅落後雷霆4.5場勝差，且本季對戰雷霆擁有3勝0敗的絕對優勢。