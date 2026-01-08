波特蘭拓荒者本賽季的戰績回升，成為NBA美國職籃（National Basketball Association）關注的焦點。在賽季開始前，外界普遍猜測中國長人楊瀚森的加盟將威脅到克林根（Donovan Clingan）的首發地位，甚至將後者視為「過渡替身」。然而，隨著賽季進行，克林根用統治級的數據證明了自己才是球隊的建隊基石。拓荒者隊媒《Rip City Project》撰文指出：楊瀚森目前的威脅已被過度炒作，克林根已牢牢掌控球隊內線。
數據會說話 克林根統治進攻籃板與禁區
克林根在本賽季展現了驚人的禁區效率，特別是在進攻籃板的爭奪上。數據顯示，克林根的進攻籃板率（ORB%）高達 18.7%，在全聯盟符合資格的球員中高居第二，與榜首僅有 0.3% 的微小差距。這意味著克林根在場時，拓荒者每五次進攻就有一場能轉化為二次機會。
此外，克林根在防守端同樣亮眼，阻攻率（BLK%）達 5.1%，排名聯盟第七。這種「禁區神塔」般的表現，不僅保護了籃筐，更頻繁發動反擊，讓隊友阿夫迪亞（Deni Avdija）在轉換進攻中受益匪淺。
楊瀚森定位尷尬 NBA很現實
相較於克林根在NBA賽場的實質貢獻，曾被比作「中國約基奇」的楊瀚森，目前的表現與預期存在落差。雖然楊瀚森在 G-League 繳出了亮眼的數據，但在強度更高的 NBA 賽場上，他尚未展現出足以取代克林根的影響力。
隊媒指出，NBA的競爭水準遠超G-League，而21歲的克林根已經證明自己能適應最高強度的對抗。目前楊瀚森仍處於磨合期，而克林根則已經在為球隊貢獻勝利。
克林根已在拓荒者站穩腳步
拓荒者教練團對克林根的信任直接反映在戰績上。統計顯示：當克林根出場時間超過25分鐘時，拓荒者的戰績為14勝8負。當他出場時間不足25分鐘時，球隊戰績僅為3勝8負。
在過去11場比賽中，克林根場均出戰30.5分鐘，貢獻14.3分、12.0籃板及1.2阻攻，幫助球隊在近6場比賽中狂拿5勝。目前隊內僅有阿夫迪亞、克林根與朱·哈勒戴（Jrue Holiday）三人在出場超過400分鐘的情況下仍維持正值的淨效率值。
就在外界以為楊瀚森會搶走位置時，人們驚覺這支拓荒者隊早已離不開克林根。克林根不僅在身體素質與體能上完成了進步，更展現了樂透秀應有的統治力。隊媒強調：「克林根的位置非常安全，隨著他體能的持續提升，這項數據可能還只是他的起點。」
消息來源：Rip City Project
