第40屆金唱片獎即將在本週末（1／10）登場，活動還沒開始，台北大巨蛋外圍已先掀起一波「探路潮」！主辦單位7日搶先完成外場柱面布置，多組來台卡司名字與視覺正式曝光，JENNIE、蔡依林、CORTIS、邊佑錫等人柱子吸引不少粉絲下班、上班前直奔現場拍照留念，金唱片倒數氣氛立即升溫。
大巨蛋外場布置完成 粉絲先衝探路
目前金唱片最有感的不是紅毯跟典禮表演，而是「柱子」，已有不少粉絲在社群分享勘景心得，各頒獎人一柱一組，現場一看就懂動線怎麼走，安孝燮、宋仲基、邊佑錫、蔡依林、許光漢身影都能看見，還有多組表演卡司的柱面都已貼好貼滿，包括TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN，以及BLACKPINK成員JENNIE等人，讓粉絲提前打卡拍好拍滿。
粉絲透露目前現場人還不多，反而更好拍，更有「搶先解鎖」的儀式感，有人乾脆把勘景當成行前彩排，先確認哪一區最好拍、哪根柱子最值得合照，讓金唱片還沒開場，粉絲已經先進入備戰模式。
📌「第40屆金唱片獎」活動資訊
活動日期：2026年1月10日（星期二）17：30
活動地點：台北大巨蛋
活動票價：8980、7980、6980、5980、4980、3980、2980
購票連結：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39311
📌金唱片轉播資訊
電視：TVBS
OTT：Disney+
📌金唱片來台卡司+頒獎嘉賓超過18組
RrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ，並包含頒獎嘉賓邊佑錫、宋仲基、安孝燮，以及台灣代表許光漢、蔡依林。
📌金唱片入圍名單
「數位音源」20組：Rosé、LE SSERAFIM、Maktub、MEOVV、BOYNEXTDOOR、BLACKPINK、SEVENTEEN、IVE、IU、aespa、OVAN、AllDay Project、Woody、Jennie、ZO ZAZZ、G-DRAGON、KiiiKiii、PLAVE、Hearts2Hearts、Hwang Garam。
「專輯本賞」20組：THE BOYZ、RIIZE、伯賢、SEVENTEEN、Stray Kids、i-dle、IVE、&TEAM、S.COUPS X MINGYU（SEVENTEEN）、aespa、ATEEZ、NCT DREAM、NCT WISH、ENHYPEN、Jennie、ZEROBASEONE、G-DRAGON、Jin、TXT、TWICE
