▲何妤玟（如圖）去年工作滿檔，又因為妹妹在租屋處抽菸，菸蒂釀成火災，房子被燒毀，付了百萬賠償，讓她當時飽受極大壓力，身心都累出病。（圖／何妤玟臉書）

女星何妤玟去年6月因不明原因發燒住院，住院8天仍找不出病因。近日她在節目《醫學大聯盟》中透露，因連續熬夜工作，導致身體免疫系統出現問題，不僅高燒達39度，白血球僅剩下1000多、肝指數也飆升至800多，一度懷疑是罹患白血病（血癌），讓何妤玟崩潰大哭，直言：「是我人生從來沒想過的感覺。」何妤玟還原當時的情況，表示自己因高燒達39度就醫，以為是確診新冠肺炎或是流感，趕緊去掛急診，沒想到做完基本檢查，發現她的白血球數量僅剩下1000多，低於正常數量4000，另外肝指數也飆升至800多，讓何妤玟直呼：「差點要住隔離病房！」何妤玟一個人在醫院住了8天，期間做了許多檢查，卻驗不出來是什麼病，更一度懷疑是白血病，讓她感到忐忑不安，因此大哭說：「最後一天要抽8管血，感覺是我人生從來沒想過的感覺。」在白血病檢查的過程中，她向女兒解釋什麼是白血病，女兒當下表示：「媽媽我可以捐骨髓給你。」、「我一定可以救你。」讓何妤玟聽完一度哽咽。何妤玟一直以來都懂得養生，去年6月她工作滿檔，連續熬夜工作再加上生理期，又因為妹妹在租屋處抽菸，菸蒂釀成火災，房子被燒毀，付了百萬賠償，讓她當時飽受極大壓力，身心都累出病。