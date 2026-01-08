我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）今（8）日上演東、西區頂尖對決，波士頓塞爾提克於主場迎戰丹佛金塊。儘管雙方主將塔圖姆（Jayson Tatum）與約基奇（Nikola Jokic）皆因傷缺陣，但比賽火藥味依舊十足。金塊憑藉穆雷（Jamal Murray）寫下生涯新高的助攻秀，以及奇兵沃森（Peyton Watson）暴砍30分的表現，在末節打出一波流逆轉局勢，最終金塊以114：110戰勝塞爾提克，收下2連勝的同時，也終結了綠衫軍的4連勝。金塊此役雖然缺少約基奇坐鎮禁區，但後衛穆雷成功扛起組織重任，全場送出驚人的17次助攻，創下職業生涯單場助攻新紀錄。除了串聯攻勢，穆雷個人也貢獻22分與8籃板。而本場比賽的最大奇兵莫過於沃森，他全場三分球7投6中，高效斬獲30分。金塊全隊此役外線火力全開，團隊三分命中率高達45%，成為能中斷綠衫軍4連勝的關鍵。塞爾提克方面，在塔圖姆缺陣下，布朗（Jaylen Brown）展現侵略性，全場29投14中砍下33分、7籃板；中鋒科塔（Neemias Queta）更是在禁區展現驚人統治力，單場狂抓20個籃板，並貢獻 6 分，寫下生涯代表作。懷特（Derrick White）與普里查德（Payton Pritchard）則各得17分。首節雙方展開進攻大戰，綠衫軍在布朗與懷特合砍25分的帶領下，取得35：31領先。次節雙方命中率下滑，陷入拉鋸戰，半場戰成58：58平手。易籃後，塞爾提克一度打出12：0攻勢取得9分領先，帶著82：79的微幅優勢進入決勝節。末節決戰，塞爾提克原本仍握有90：87的領先，不料進攻突然斷電。金塊趁勢發動一波14：0的攻勢，瞬間將比分反超為101：90，領先達到11分。雖然塞爾提克在比賽末段試圖反擊追分，但沃森再度投進關鍵三分球穩住局面，加上穆雷穩健的罰球表現，最終綠衫軍反撲功虧一籨，以4分之差飲恨。