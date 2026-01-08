我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律活塞隊今(8)日在主場迎戰芝加哥公牛隊，儘管多名主力缺陣，仍在伊塞亞．史都華（Isaiah Stewart）打出生涯代表作、全場拿下生涯新高31分的帶領下，以108：93擊敗公牛，NBA美國職籃（National Basketball Association）近5戰拿下4勝，展現難得的團隊韌性。活塞此役少了全明星後衛凱德．康寧漢（Cade Cunningham，手腕）、托拜亞斯．哈里斯（Tobias Harris，髖部）與杰倫．杜倫（Jalen Duren，腳踝）等先發戰力，除了史都華外，雙向合約後衛丹尼斯．詹金斯（Daniss Jenkins）也有亮眼發揮，送出生涯新高的15次助攻，另抓下6個籃板，有效串聯起活塞殘缺卻運作流暢的進攻體系。前三節打完，公牛仍以77：76微幅領先，不過進入第四節後，活塞隨即打出7：0攻勢，反以83：77超前。公牛進攻節奏完全走樣，第四節前段16次出手僅命中4球，三分球10投僅2中，還發生3次失誤，始終無法回穩。活塞則趁勢強攻禁區，第四節禁區得分以14：4壓制對手，在剩下2分鐘時將比分拉開至101：87，提前鎖定勝局。公牛方面，艾約．多蘇穆（Ayo Dosunmu）攻下全隊最高24分，尼古拉．佛契維奇（Nikola Vucevic）貢獻20分、16籃板，馬塔斯．布澤利斯（Matas Buzelis）同樣拿下20分，但整體進攻在第四節失序，團隊無法給活塞持續壓力，也讓公牛苦吞3連敗。