NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日前首個重磅消息，今（8）日亞特蘭大老鷹與華盛頓巫師達成交易，老鷹將崔楊（Trae Young）送往巫師，並換回後衛麥凱倫（CJ McCollum）與射手基斯柏特（Corey Kispert），交易未涉及任何選秀權，回顧崔楊在老鷹的8年生涯，他立下了許多紀錄，包括對史三分球紀錄與多次30＋20鬼神數據等。以及剛進聯盟時與唐西奇（Luka Doncic）間的瑜亮情結也是令人津津樂道。2018年NBA選秀，崔楊以第五順位被達拉斯獨行俠選中，隨即被交易至亞特蘭大老鷹，換取唐西奇，也開啟2人在聯盟中的較勁。新秀賽季，崔楊便多次締造高分與高助攻表現，包括49分16助攻的四加時比賽，也在最終入選NBA新秀第一隊。崔楊後續的成績也迅速提升，他在2020、2022、2024與2025年四度入選全明星賽，並於2022年首次入選NBA第三隊。在老鷹的8年期間，崔楊多次帶領球隊闖入季後賽，其中最為矚目的是在2021年挺進東區決賽。2024–25賽季，他以場均11.6助攻領跑全聯盟成為助攻王，並刷新單季880次助攻的球隊紀錄；同時他也成為老鷹隊歷史三分球命中數最多的球員。崔楊以精準三分、出色組織能力及關鍵時刻的決勝能力聞名，曾多次單場達成30分20助攻的鬼神數據，還在2025年初上演驚天半場終場前三分絕殺，嗨翻現場球迷。即便在老鷹時期崔楊打出了許多亮眼，但球隊自2021年打進東區決賽後始終無法有所突破，相較於同期進入聯盟的唐西奇，2人在聯盟中的地位也出現落差，崔楊的球隊地位也因為新秀的崛起漸漸式微，不再被認為是建隊基石。如今轉投巫師後，崔楊也需證明自己是能被視為看板級人物的球星。