我是廣告 請繼續往下閱讀

▲來台發展的韓籍啦啦隊女神李藝斌（前），被網友直擊在前往福岡的飛機上，與同隊球員同行出遊。（圖／翻攝自李藝斌IG@1eeyebin_）

目擊內容流出 「情侶同框」被瘋傳

▲KT巫師王牌左投吳原錫被爆出與同隊啦啦隊李藝斌前往日本約會。（圖／翻攝自namuwiki）

粉絲反應分歧 理性祝福仍占多數

▲有網友在Threads上討論韓籍啦啦隊女神李藝斌在飛往日本福岡的飛機上跟同隊投手同行，2人還在幾上吵架後和好。（圖／翻攝自Threads）

韓國職棒KBO休賽季向來是球迷關注選手動向的敏感時刻，近日KT巫師隊卻意外捲入一場「粉紅風暴」，有網友在社群平台發文爆料，聲稱在飛往日本福岡的班機上，目擊KT巫師左投吳原錫與同為KT巫師應援團、同時也來台發展的李藝斌一同現身，2人座位相鄰、互動自然，引發外界對於私交關係的高度揣測，雖然僅是單一目擊說法，仍迅速在球迷社群與論壇間擴散，成為近日最熱話題之一。爆料者形容，當時正值非賽季旅遊高峰，機艙內不少乘客認出吳原錫與李藝斌，並注意到2人並肩而坐、全程低調，卻未刻意避嫌，相關文字描述很快被轉貼到多個社群平台，甚至被加上「在飛機上看到他們吵架又和好」等戲劇化說法，使事件逐漸脫離單純目擊，演變成各種猜測版本，也讓當事人被推上輿論浪尖。吳原錫近年透過交易披上KT巫師戰袍後，逐步站穩先發輪值，被視為球隊倚重的左投戰力；李藝斌則以亮眼外型與舞台表現，在應援圈中累積高人氣，成為KT主場的焦點人物，甚至來台加入新竹攻城獅啦啦隊Muse Girls慕獅女孩，倘若2人交往傳聞屬實這樣的組合自然被球迷形容為「代表投手與代表啦啦隊」的話題搭檔，也因此讓傳言在短時間內被放大檢視。面對李藝斌突如其來的緋聞，不少球迷坦言感到意外，但多數聲音仍偏向理性，有粉絲表示，休賽季屬於私人時間，無論是否為情侶，都不應過度放大解讀；也有人直言，只要不影響場上表現與應援專業，感情問題並非外界該指指點點的範疇，社群留言中，仍可見不少祝福與鼓勵，期待2人在各自崗位持續交出好成績。截至目前為止，KT巫師球團及吳原錫、李藝斌本人皆未對此作出任何公開回應，相關說法仍停留在網路傳言層次，尚無實質證據佐證，外界普遍認為，在官方態度出爐前，所有推測都應保留空間，隨著新賽季逐步逼近，這段休賽季插曲，是否會成為話題過場，或另有後續發展，仍有待時間驗證。