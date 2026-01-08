我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）休士頓火箭隊今（8）日客場挑戰波特蘭拓荒者，儘管當家球星杜蘭特（Kevin Durant）全場瘋狂轟下37分，但火箭在禁區大將申京（Alperen Sengun）缺陣下陷入苦戰。拓荒者憑藉阿夫迪亞（Deni Avdija）打出生涯代表作狂砍41分，加上中國新星楊瀚森在替補席的有效貢獻，最終以103：102爆冷擊敗火箭，寫下近期4連勝。比賽進行到最後關頭，火箭在杜蘭特的帶領下發動絕地反擊，一度將比分追至僅1分差。最後一波進攻，杜蘭特關鍵投籃未中，前鋒伊森（Tari Eason）展現驚人積極度搶下進攻籃板補籃破網，現場球迷一度驚呼。然而，經過裁判檢視重播，確認補籃出手時比賽時間已到，進球判定無效。火箭最終以1分之差飲恨，無緣逆轉。值得關注的是，拓荒者陣中的中國年輕長人楊瀚森此役替補出賽16分31秒。他在首節登場不久便在三分線外接球果斷出手命中，單場4投1中攻下3分、3籃板及2助攻。儘管受限於犯規困擾，但在場上的16分鐘內正負值為＋2，是球隊在銜接階段穩定領先的功臣之一。拓荒者本場比賽火力集中在阿夫迪亞身上，他全場狂飆41分外帶6籃板，刷新加盟拓荒者以來的新高紀錄。搭配夏普（Shaedon Sharpe）20分的穩定貢獻，成功守住主場優勢。火箭方面，除了杜蘭特的高標演出，湯普森（Amen Thompson）也繳出24分、12籃板、6助攻的亮眼數據，伊森則有15分、13籃板的「雙10」表現。可惜火箭全場三分球手感冰冷，全隊32投僅10中，錯失多次超前機會。