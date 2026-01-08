我是廣告 請繼續往下閱讀

這場比賽凸顯了湖人在詹姆斯與里夫斯缺陣下的結構性問題。缺乏這兩位能梳理進攻的持球者，湖人全場僅傳出16次助攻，卻發生了17次失誤，許多進攻回合都淪為單調的個人單打或進攻時限前的倉促出手

▲亞特蘭大老鷹隊與華盛頓巫師隊今（8）日達成重磅交易，將效力8年的門面球星崔楊（Trae Young）送往華盛頓D.C.，換回合約即將到期的麥凱倫（CJ McCollum）與射手基斯柏特（Corey Kispert）。（圖／美聯社／達志影像）

近況不差的洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）今（8）日在雙核心缺陣下，客場以91：107慘敗給聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs），暴露了球隊在缺乏L.詹姆斯（LeBron James）時的結構性崩盤。與此同時，面對馬刺的比賽，湖人不僅缺少了詹姆斯，另一名後場大將A.里夫斯（Austin Reaves）也高掛免戰牌。馬刺雖然整體投籃手感不算頂尖，但他們徹底統治了禁區與籃板。馬刺全場在禁區豪取66分，遠高於湖人的40分；籃板球方面也以50：45取得優勢。值得注意的是，馬刺狀元V.文班亞馬（Victor Wembanyama）此役從板凳出發，卻在有限時間內抓下14個籃板並送出4次阻攻，加上L.柯內特（Luke Kornet）與K.強森（Keldon Johnson）在內線的攪和，讓湖人禁區防線形同虛設，全隊僅有2次阻攻，完全無法在籃下構成威脅。在唐西奇之外，湖人其餘球員合計60投僅21中，團隊命中率低至39.5%，三分球更是慘澹的39投9中。雖然J.拉拉維亞（Jake LaRavia）投進4顆三分球稍微緩解外線乾旱，但缺乏穩定的第二得分點成為致命傷。M.史馬特（Marcus Smart）表現低迷，全場6投僅得2分並發生4次失誤；D.柯奈特（Dalton Knecht）與G.文森（Gabe Vincent）合計14投4中，板凳群無法提供有效火力支援。。面對執行力強大的馬刺，這種缺乏紀律與組織的表現，讓湖人在比賽早早就失去了競爭懸念。在湖人苦吞敗仗的同時，東區戰場發生了重大變動。華盛頓巫師成功延攬老鷹當家球星T.楊恩，代價僅是送出資深後衛C.麥凱倫（CJ McCollum）與射手C.基斯佩特（Corey Kispert），且未動用任何首輪選秀權。對於老鷹而言，這筆交易象徵著徹底重建。在送走楊恩後，球隊將正式確立以全能前鋒J.強森（Jalen Johnson）為首的新核心體系，搭配D.丹尼爾斯（Dyson Daniels）等防守型球員，試圖打造一支攻守更均衡的勁旅。