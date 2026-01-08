蔡依林（Jolin）出道25週年鉅獻《PLEASURE》世界巡迴演唱會，不僅整體製作成本創下天價，連單一橋段的道具與服裝規格都令人咋舌，卻被梁曉珺批評說像邪教，引發熱議。回顧蔡依林演唱會現場其中一幕極具詩意的表演，Jolin竟直接從一本巨大的古書中「破頁而出」，畫面唯美震撼，就像是從書中走出來的顏如玉。而這本書本身也是黃金屋，據了解，光是這本巨型道具書的造價就高達2千萬元台幣，而她在第三天演唱會上，更是給粉絲獨家驚喜，特別換上義大利精品Valentino特別為她量身打造的訂製服，天后極致奢華的時尚美學，處處都有細節。
2千萬打造巨型魔法書 細節藏巧思
《PLEASURE》演出以精緻的敘事風格貫穿，其中一個亮點便是舞台上出現了一本巨大的泛黃古書。書的頁面上印有「THE BOOK OF UNSPOKEN WORDS」（未言之書）以及「BEFORE THE TRUTH」（真相之前）章節文字，超級細緻，也充滿寓言色彩。
Jolin彷彿穿越時空的精靈，從書頁中央撕裂的洞口優雅現身，為了營造這種沈浸式的童話感與真實的書頁質感，製作團隊不惜重金，狂燒2千萬元打造機關複雜的巨型道具，讓她在書中行 走如履平地，視覺效果極具張力。
Valentino操刀訂製戰袍 詮釋暗黑童話
與這座千萬舞台裝置相得益彰的，是Jolin身上的黑色絕美戰袍。這套服裝是由Valentino特別訂製的專屬造型，設計上融合了古典哥德風與現代剪裁。她身穿黑色層次短裙搭配透視蓬袖，胸前的荷葉邊設計增添了宮廷感，腳踩黑色長靴，整體造型既神祕又浪漫，Jolin邊唱歌從書中走出來的時刻，更是夢幻。
搭配「真相之書」的演出，選擇的都是慢歌，Jolin也切換得很快，下一段落馬上轉換氣氛，她患上長達3公尺的七彩長裙，變身為「幻境維納斯」， 駕馭象徵愛與自由的「夢翼飛馬」，率領36名舞者所化身的蝴蝶海馬精靈、雙鹿與象鼻魚等夢幻生物在大巨蛋繞場，在〈SAFARI〉輕快節奏映襯下讓整座大巨蛋瞬間成為奇幻樂園。
隨後接連多首招牌K歌〈都沒差〉、〈日不落〉、〈馬德里不思議〉所組成甜蜜組曲更讓全場成萬人KTV，最後在唱到〈說愛你〉、〈腦公〉時，JOLIN的甜蜜歌聲喚醒主舞台上可愛的「綠丘巨人」跟著舞動，宛如童話場景成真，夢幻感十足。
回顧蔡依林演唱會被批爭議，源自梁曉珺發布的影片內容，她將蔡依林這次的《Pleasure》演唱會的舞台視覺符號，解讀為邪教、光明會等陰謀論象徵，該類說法迅速在社群平台擴散，逐漸偏離藝術評論範疇，被團隊認定涉及惡意揣測、斷章取義與不實指控，決定喊告。
律師聲明中強調，相關內容已對藝人名譽與權益造成實質傷害，因此決定依法追究，並要求平台全面下架侵權資訊，如今梁曉珺的小紅書上已經看不到她之前的抹黑影片，不過已經有不少網友將她的影片上傳至其他影音平台，並且引發熱烈討論，而她也成為蔡依林出道26年來，首度提告的對象。
