中信兄弟今年春訓邀請韓國傳奇打者李大浩擔任客座打擊教練，消息傳回韓國，也引發關注，這是李大浩2022年退役後，首度重返球場的「現場」，韓媒《朝鮮體育》指出，雖然只是客座，但不折不扣是「指導」的角色。李大浩退役後雖然活躍於棒球綜藝節目以及個人社群影音平台持續，但這是他第一次回歸「棒球現場實務」，韓媒引用李大浩身邊人士的說法，並指出李大浩很用心準備此次客座的內容，但不代表是回歸球場的第一步。
李大浩為韓國傳奇打者 美、日、韓累積486轟
李大浩是韓國最具代表性的強打者，2001年加盟樂天巨人隊，直到2022年退役為止，扣除旅外時期，他在韓職17個賽季寫下生涯打擊率3成09、2199支安打、374支全壘打及1425分打點的紀錄，成為釜山的傳奇強打。特別是在2010年，李大浩創下除了盜壘以外的打擊7冠王紀錄，並達成連續9場比賽擊出全壘打的世界紀錄。
2012年李大浩轉戰日本職棒（NPB），先後效力於歐力士猛牛隊與福岡軟銀鷹隊，曾經歷軟銀隊「日本一」2連霸，李大浩在日職的4年間留下打擊率2成93、98支全壘打與348分打點的成績。2016年李大浩挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball），加入西雅圖水手隊，共敲出14支全壘打，個人美、日、韓職通算全壘打數高達486支。
曾是平野惠一隊友 李大浩受兄弟邀請來台客座
據《朝鮮體育》報導，2022年李大浩高掛球衣後，平時不掩飾對重返棒球現場的渴望，李大浩不僅關注國內主要高中球隊，也會觀察海外球隊的訓練，並親自到比賽現場觀摩。李大浩與中信兄弟的緣分也正是在此過程中建立的。兄弟日籍總教練平野惠一球員時期曾是歐力士隊的二壘手，曾與李大浩並肩作戰。
《朝鮮體育》指出，平野以前就經常對李大浩表達「請來我們球隊看看」邀約，近期李大浩因拍攝行程造訪台灣，平野看到李大浩觀察台灣球員並給予建議的模樣後，再次展開積極的邀約，最終李大浩決定接受邀請。《朝鮮體育》認為，李大浩此趟來台行程的意義在於，作為「教練」踏出的第一步。
退役後首度擔任「指導者」 韓媒透露李大浩精心準備中
雖然李大浩曾擔任球評與藝人，但他從未在韓國職棒（KBO）擔任過任何職位，無論是在職棒還是高中棒球，他也從未擔任過任何角色。這次擔任兄弟春訓打擊教練，名副其實是「退役後第一次」。李大浩預計將在2月底以兄弟教練身份，參加老東家軟銀隊與兄弟的交流賽。
《朝鮮體育》表示，也正因如此，李大浩顯得更加謹慎，過去李大浩對幾位後輩球員給出的建議或評價，曾因現場傳達誤差而引發誤會。基本上，李大浩雖然有走上棒球領導者之路的想法，但尚未制定具體計畫，為了避免造成不必要的爭議，他目前的發言相當保留。
親近李大浩的身邊人士表示，「退役後他確實一直很努力鑽研棒球，從他對高中棒球內容的投入就能看出他的熱忱。針對這次兄弟春訓，他也在精心準備中。」但相關人士也說，「事實上，因為當地媒體意外先報導了這則新聞，讓他感到有些驚訝。目前還有很多正在準備中的企劃，這次台灣之行並不代表是未來回歸棒球現場的第一步。」
