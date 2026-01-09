我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

味全龍昨（8）日宣布，新賽季延攬樂天桃猿前任總教練古久保健二入隊，職務為「巡迴統籌教練」，球評王翊亘表示，龍隊賦予古久保的新職務，是有創意的安排，希望透過不同教練的觀點，去看選手位置的安排、定位。龍隊過去偏向美式風格，王翊亘認為，古久保對台灣熟悉，加入後會比其他外籍教練適應還快。王翊亘認為，古久保對中職的環境非常熟悉，此次加入味全龍，絕對會比其他的外籍教練的磨合、融入來得更快。另一方面，龍隊過去都以偏美式的方式去做訓練規劃、整合，「古久保加入後，可以有一個不同的觀點、角度與風格，來去幫助這支球隊。」古久保加入龍隊後，不是過去熟悉的捕手教練、首席教練，而是巡迴統籌教練，王翊亘認為龍隊在職務安排上很有創意，「希望可以有不同高度的教練，來去看這支球隊球員位置的安排、定位上的選擇。」王翊亘說，依照龍隊過去的訓練模式，若是讓古久保擔任部門教練，在戰術的執行風格上，可能會與過去龍隊有所不同，因此龍隊會比較想借重古久保的經驗。王翊亘直言，古久保在台、日、韓職棒的執教經驗豐富，擔任巡迴教練可以幫助龍隊用不同角度視察選手能力，「可以去評估哪位選手可多給一軍的機會，我認為這是讓他擔任巡迴統籌教練的任務。」龍隊去年積極補強球員陣容，卻只拿到全年勝率第5名，休賽季教練團進行不小的更動，為了提升團隊投打表現，延攬彼得森（Tyger Pederson）出任攻擊統籌教練，擔任總教練輔佐協助攻擊策略規劃與執行。投手部門則是由納瓦洛（Jaime Navarro）擔任一軍投手教練，盼強化比賽臨場投手調度，並注入嶄新觀念與訓練模式。原打擊教練克魯茲因個人生涯規劃選擇退休，首席教練高須洋介、林瑋恩、投手統籌教練羅曼、跑壘教練高孝儀以及二軍打擊教練吳宗峻，皆於合約期滿後不再續約。對於龍隊教練團的變動，王翊亘說，「去年龍隊是比較失望的賽季，透過不同的教練團，來去做不同的指導建議與嘗試。」