▲NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日前首個重磅消息，根據ESPN記者查尼亞拉（Shams Charania）報導，今（8）日亞特蘭大老鷹與華盛頓巫師達成交易，老鷹將崔楊（Trae Young）送往華盛頓巫師。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）震撼交易案於週三晚間正式落幕，亞特蘭大老鷹（Atlanta Hawks）當家球星崔楊（Trae Young）結束了七年的老鷹生涯，將轉戰華盛頓巫師（Washington Wizards）。這則重磅消息在老鷹主場迎戰紐奧良鵜鶘（New Orleans Pelicans）的比賽期間傳出，雖然球隊最終以117：100大勝對手，根據里薩謝的描述，當崔楊得知交易完成後，他在更衣室與隊友們進行了最後的談話，氣氛相當感性且凝重。「那是很深沉的時刻，充滿了許多情緒，」里薩謝回憶道。崔楊向所有隊友表示，無論未來身在何處，他永遠會是大家最強力的後盾，並且真心希望看到這群前隊友們能夠取得成功。「儘管里薩謝僅是職業生涯第二年的年輕球員，且本季因崔楊飽受傷病困擾，兩人實際並肩作戰的機會並不算多，但這位前鋒透露，他與楊恩之間早已建立了深厚的革命情感。「他是我的好夥伴，是我的兄弟，」里薩謝堅定地說道。「他是我來到這個組織後最早認識的人之一，從第一天起，他就一直挺我。」里薩謝強調，這份情誼不會因為交易而結束，他祝福崔楊在華盛頓能過得開心，因為這段友誼對他來說意義非凡。回顧崔楊在亞特蘭大的歲月，雖然本賽季受到傷勢影響，場均數據略有下滑至19.3分與8.9助攻，投籃命中率為41.5%，但他依然證明了自己是聯盟中頂級的進攻發動機。如今，崔楊將帶著這些豐富的經驗前往華盛頓巫師。在那裡，他將與一群極具天賦的年輕核心合作，肩負起引導球隊重建與改變文化的重任。對於老鷹球員與球迷來說，雖然不捨這位傳奇控衛的離開，但正如里薩謝所言，這段七年的旅程已成為球隊歷史的一部分，而雙方的兄弟情誼也將超越球場勝負，持續延續下去。