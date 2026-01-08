我是廣告 請繼續往下閱讀

▲亞特蘭大老鷹隊與華盛頓巫師隊今（8）日達成重磅交易，將效力8年的門面球星崔楊（Trae Young）送往華盛頓D.C.，換回合約即將到期的麥凱倫（CJ McCollum）與射手基斯柏特（Corey Kispert）。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

再度出現震撼交易時刻，崔楊（Trae Young）在比賽進行中被亞特蘭大老鷹隊交易至華盛頓巫師隊，消息曝光後不僅震動NBA美國職籃（National Basketball Association），也引來洛杉磯湖人隊球星盧卡．唐西奇（Luka Doncic）的即時回應。這筆交易由巫師送出CJ．麥卡倫（CJ McCollum）與科瑞．基斯波特（Corey Kispert），換回崔楊，正式為老鷹一個時代畫下句點。湖人當天在缺少詹姆斯（LeBron James）的情況下，以91：107不敵聖安東尼奧馬刺隊。唐西奇直言，儘管湖人輸球，唐西奇個人表現依舊亮眼，全場轟下38分、10籃板、10助攻的大三元數據，投籃26投13中，但三分線外手感低迷，9投僅2中，外線效率仍待回穩。崔楊當年正是被達拉斯獨行俠在選秀夜交易換來唐西奇，自此兩人分別成為老鷹與獨行俠的當家球星。巧合的是，兩人如今在短短12個月內先後被原東家交易，象徵2018梯次的「門面之爭」正式翻頁。雖然本季崔楊受到傷勢影響，僅出賽10場，場均19.3分、8.9助攻、1.5籃板，三分命中率30.5%，狀態未達巔峰，但他上季仍以場均11.6助攻領跑全聯盟，並曾入選年度最佳陣容，外界普遍認為，數據下滑並不足以抹煞他的實力。值得一提的是，崔楊是在老鷹以117：100擊敗紐奧良鵜鶘隊的比賽中，於板凳席得知交易完成。他在第四節尾聲向隊友致意後提前返回休息室，畫面令人唏噓，也正式宣告老鷹時代落幕。未來，唐西奇已逐漸在湖人站穩核心角色，而崔楊則將在巫師迎接全新篇章。這兩位2018年世代代表控衛，接下來能否在新環境中重新定義生涯高度，勢必持續成為聯盟關注焦點。