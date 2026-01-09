我是廣告 請繼續往下閱讀

多倫多藍鳥隊在今年休賽季大動作頻頻，日前以4年總額6000萬美元簽下日本職棒強打岡本和真，若加上支付給讀賣巨人的入札金，總投資金額高達7000萬美元。然而，這筆看似豪氣的補強，在曾任紅人隊與國民隊總經理的資深球評吉姆·鮑登（Jim Bowden）眼中，卻是一次令人費解且失敗的資源配置。鮑登在知名棒球節目《Foul Territory》中直言不諱地表示：「我不喜歡藍鳥隊簽下岡本，更不喜歡他們在他身上砸下7,000萬美元。這筆錢應該拿去續約比薛特（Bo Bichette）或爭取卡爾·塔克（Kyle Tucker）這類頂級球星。」鮑登強調，他並非否定岡本和真的球技，事實上他非常認可岡本的打擊實力，認為其長打力比外界預期的更強，且具備選球眼。然而，「守備力」卻是讓這筆簽約顯得格格不入的主因。「岡本守不了三壘，他的守備在平均水準以下。」鮑登分析道，藍鳥隊去年之所以強大，是因為擁有美聯數一數二的防禦率與頂尖的團隊守備力，各個位置幾乎都是一流水準，「在這樣的陣容中塞進一個守備平平的三壘手？我完全無法認同。」鮑登進一步指出，岡本最適合的位置是一壘，但在藍鳥隊，一壘是看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的領地。除非小葛雷諾受傷或輪休，否則岡本很難有穩定發揮空間。除了守備定位尷尬，鮑登也認為藍鳥隊的DH（指定打擊）與外野位置已經飽和。陣中已有史普林格（George Springer）與桑坦德（Anthony Santander）等人，若勉強讓岡本守外野，將會造成嚴重的防守漏洞。「總之，他就是不適合這支球隊。」鮑登斬截鐵地總結。鮑登認為，藍鳥隊原有的三壘手巴格（Jake Burger）或克萊門（Ernie Clement）已足夠勝任，球團卻花大錢請來一位「兼職」的一、三壘及外野手，儘管藍鳥隊口袋深厚，但在資源分配上顯然有失偏頗。這場跨海補強究竟會是藍鳥隊登頂的最後一塊拼圖，還是鮑登口中「不適合」的昂貴錯誤？隨著新球季即將開打，答案很快就會揭曉。