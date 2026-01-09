《NOWNEWS今日新聞》整理今（9）日娛樂看點：祖雄在節目爆料小姨子長期同住「白吃白住」，姊妹溝通失控後甚至大打出手，家庭衝突浮上檯面；抖音網紅梁曉珺被蔡依林團隊點名提告後搬出法規回嗆，卻遭北京官方審核文件秒打臉，引來網友嘲諷；味全龍啦啦隊女神李恩菲赴泰國曬比基尼辣照，事業線與長腿吸睛，粉絲狂讚：「腿比我生命線長！」
為此祖雄請佳娜出面溝通，未料姊妹情緒失控，竟直接動起手來，他只能趕緊上前拉開，衝突後夫妻也因此多次爭執，加上生活習慣與文化差異，讓家庭摩擦更加明顯，祖雄坦言夾在親情與婚姻之間，心理壓力相當沉重。
相關畫面曝光後，網友紛紛嘲諷「被官方秒打臉」、「法律課白上了」，輿論風向快速反轉，此案也再度引發討論，提醒網路發言在涉及法規與公共議題時，仍需審慎查證，避免誤導社會觀感。
李恩菲俏皮寫下「當了五天泰妹」，照片中無論坐在泳池邊、躺椅上或回眸燦笑，都展現輕鬆自在狀態，粉絲留言狂刷「辣」、「漂亮」、「果然是腿神菲菲」、「腿比我生命線長」，再度為她的人氣推升話題熱度。
- 梁曉珺搬法規嗆蔡依林 秒遭北京官方打臉
- 小龍女李恩菲出國解放比基尼 長腿與事業線成焦點
