《NOWNEWS今日新聞》整理今（9）日娛樂看點：祖雄在節目爆料小姨子長期同住「白吃白住」，姊妹溝通失控後甚至大打出手，家庭衝突浮上檯面；抖音網紅梁曉珺被蔡依林團隊點名提告後搬出法規回嗆，卻遭北京官方審核文件秒打臉，引來網友嘲諷；味全龍啦啦隊女神李恩菲赴泰國曬比基尼辣照，事業線與長腿吸睛，粉絲狂讚：「腿比我生命線長！」藝人祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜（Zhanna）結婚2年、育有一對兒女，近日登上《11點熱吵店》坦言家庭出現「第三者」難題，佳娜的妹妹歐莉雅（Olya）來台後長期同住近2年，生活開銷多由夫妻負擔，祖雄直言家庭節奏被打亂，壓力不斷累積，他強調從未把小姨子當保母，但希望在夫妻忙碌時能適度幫忙照顧孩子，沒想到對方常以私人行程為由婉拒，讓他感覺付出與回饋失衡。為此祖雄請佳娜出面溝通，未料姊妹情緒失控，竟直接動起手來，他只能趕緊上前拉開，衝突後夫妻也因此多次爭執，加上生活習慣與文化差異，讓家庭摩擦更加明顯，祖雄坦言夾在親情與婚姻之間，心理壓力相當沉重。抖音帳號為「斯理亞」的前歌手梁曉珺，日前因指控蔡依林演唱會涉及宗教爭議遭主辦單位提告，隨後她在昨日拍片引用中國《宗教事務條例》回嗆，暗示演唱會可能不符規定，不過北京市文化和旅遊局官網隨即公布最新審核文件，證實蔡依林《PLEASURE》巡演北京站已正式獲准，等於直接推翻梁曉珺說法。相關畫面曝光後，網友紛紛嘲諷「被官方秒打臉」、「法律課白上了」，輿論風向快速反轉，此案也再度引發討論，提醒網路發言在涉及法規與公共議題時，仍需審慎查證，避免誤導社會觀感。味全龍人氣啦啦隊成員李恩菲（菲菲）近日在社群分享赴泰國旅遊的比基尼美照，火辣畫面立刻吸引大量網友按讚，她身穿白色兩截式泳裝，胸前綁帶與鏤空設計勾勒曲線，下身側綁帶剪裁襯托修長比例，再搭配紅色鴨舌帽與微捲長髮，整體造型充滿度假活力。李恩菲俏皮寫下「當了五天泰妹」，照片中無論坐在泳池邊、躺椅上或回眸燦笑，都展現輕鬆自在狀態，粉絲留言狂刷「辣」、「漂亮」、「果然是腿神菲菲」、「腿比我生命線長」，再度為她的人氣推升話題熱度。