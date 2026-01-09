我是廣告 請繼續往下閱讀

法律戰持續 後續恐不只輿論代價

蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會臺北大巨蛋站落幕後，話題卻未隨之降溫，反而延伸成一場網路與法律交鋒，先前遭點名散布不實言論、被主辦單位蒐證提告的抖音帳號「斯理亞」，被挖出其真實身分為前歌手梁曉珺。昨日晚間梁曉珺再度拍片怒槓蔡依林與其團隊，試圖以法規反擊，豈料影片一出不僅未替自己解套，反而北京市文化和旅遊局官網馬上曬出相關公文，證實蔡依林演唱會一切合法、合規，被不少網友笑稱：「被官方光速打臉！」梁曉珺日前以「斯理亞」名義在抖音發布新影片，強調自己只是「娛樂性解讀」，否認惡意抹黑，未料內容有太多錯誤引用與延伸，惹怒蔡依林演唱會主辦方，因而遭點名提告，甚至她過往在節目上的演出與言論都被翻出，引發熱烈討論。隨後梁曉珺透過影片反擊，引用中國《宗教事務條例》，指出宗教活動須在合法登記的宗教場所內舉行，不得於公共場館辦理，並以此推論，若演唱會真如她所指涉及宗教性質，依法將無法在中國舉辦。這番說法被外界解讀為隔空反酸蔡依林，試圖營造「對方站不住腳」的輿論空間，也讓事件從演唱會設計爭議，延伸到法規層面的攻防。然而，梁曉珺的論述很快遭到官方資訊直接推翻，隨著相關影片在網路上發酵，北京市文化和旅遊局官網公布最新大型活動審核公告，清楚列出蔡依林《PLEASURE》巡演北京站已正式通過審查，場地正是指標性的北京鳥巢，文件曝光後等同於直接否定「違規舉辦」的說法，也讓梁曉珺援引法條的邏輯瞬間失效。官方資訊一出，不少網友直言這是「權威級打臉」，質疑其解讀根本斷章取義。隨著北京審核文件公開，網路風向幾乎一面倒，不少留言嘲諷：「法律課白上了」、「條文看一半就急著下結論」、「才嗆完就被官方打臉」，更有人直言這波操作不僅沒有替自己加分，反而讓原本的爭議顯得更加站不住腳。部分網友也指出，若真認為內容涉及宗教違規，理應由主管機關處理，而非透過剪輯影片與個人解讀帶風向，認為此舉已超出理性討論範圍。目前，蔡依林合作單位已表明對造謠與惡意曲解採取「零容忍」態度，相關蒐證與提告程序持續進行中，外界關注梁曉珺此番再度發聲，是否會成為法律攻防中的不利材料，仍有待後續發展。