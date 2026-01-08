蔡依林《PLEASURE》世界巡演台北大巨蛋3場剛結束，網路卻冒出把舞台設計硬扯成「邪教」的解讀，讓出道26年的蔡依林忍不住首度提告，離譜程度還一路擴散到科技圈，有人翻出始作俑者梁曉珺過往影片，發現同她一套論述也曾拿輝達（NVIDIA）與蘋果等國際品牌的標誌做文章，甚至影射「AI教父」黃仁勳也與邪教符號有關，相關說法在社群被大量轉傳，讓不少網友直呼太誇張，質疑已經不是單純評論，而是以陰謀論包裝的惡意抹黑。
演唱會被斷章取義 把舞台道具說成「不當隱喻」
梁曉珺過去曾在多支影片中發表爭議言論，不只將「AI教父」黃仁勳指稱為邪教徒，還拿輝達（NVIDIA）、蘋果等國際品牌的標誌大作文章，刻意進行符號解讀與連結，甚至進一步影射黃仁勳本人與所謂的邪教符號有所關聯，引發外界討論。
爭議回到蔡依林身上，這次演唱會以高規格舞台著稱，包含巨型公牛、蟒蛇與金豬等大型裝置，視覺衝擊讓超過12萬名觀眾看得目不轉睛，但演出後卻以藝名「斯理亞」在網路上散發影片的39歲女歌手梁曉珺擷取演唱會片段，搭配煽動性文字，刻意引導成「宗教儀式」「獻祭」等方向，讓原本屬於表演藝術的設計被扭曲成帶風向的指控，也導致謠言快速擴散，甚至出現人身攻擊與羞辱性字眼，氣氛越演越烈。
面對內容越傳越誇張，蔡依林合作方選擇不再沉默，昨（7）日蔡依林演唱會的中國主辦單位發布嚴正聲明，直接點名梁曉珺指其惡意曲解演唱會內容、散布不實訊息，並疑似帶動人身攻擊，聲明指出已委託律師完成蒐證並啟動提告程序，同時要求平台處理侵權內容。此舉也被視為蔡依林出道26年來少見的大動作反擊，歌迷普遍叫好，認為她終於不再放任惡意抹黑。
巡演將前進14城 團隊擔憂謠言拖累聲譽與合作
據悉，蔡依林結束台北站後，接下來將啟動中國大陸巡演，預計唱進深圳、廈門、長沙、重慶等共14座城市，也因此團隊對於此類謠言特別敏感，原因不只關乎藝人形象，更可能牽動演出合作、品牌信任與商業權益，主辦單位也在聲明中強調，這些內容屬於「惡意曲解、編造虛假資訊」，已對蔡依林及整個演出團隊的聲譽造成明顯傷害，才會決定用法律手段止血。
蔡依林合作單位「永稻星」進一步表態，對造謠抹黑行為採取「零容忍」態度，已保全證據並通知平台刪除相關侵權內容，同時呼籲大眾保持理性與獨立思考，不要被片段剪輯與情緒化文字牽著走，外界也關注，這次點名提告是否會成為娛樂圈對抗陰謀論式抹黑的指標案例，後續法律進展與平台處置結果，仍有待觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
梁曉珺過去曾在多支影片中發表爭議言論，不只將「AI教父」黃仁勳指稱為邪教徒，還拿輝達（NVIDIA）、蘋果等國際品牌的標誌大作文章，刻意進行符號解讀與連結，甚至進一步影射黃仁勳本人與所謂的邪教符號有所關聯，引發外界討論。
爭議回到蔡依林身上，這次演唱會以高規格舞台著稱，包含巨型公牛、蟒蛇與金豬等大型裝置，視覺衝擊讓超過12萬名觀眾看得目不轉睛，但演出後卻以藝名「斯理亞」在網路上散發影片的39歲女歌手梁曉珺擷取演唱會片段，搭配煽動性文字，刻意引導成「宗教儀式」「獻祭」等方向，讓原本屬於表演藝術的設計被扭曲成帶風向的指控，也導致謠言快速擴散，甚至出現人身攻擊與羞辱性字眼，氣氛越演越烈。
面對內容越傳越誇張，蔡依林合作方選擇不再沉默，昨（7）日蔡依林演唱會的中國主辦單位發布嚴正聲明，直接點名梁曉珺指其惡意曲解演唱會內容、散布不實訊息，並疑似帶動人身攻擊，聲明指出已委託律師完成蒐證並啟動提告程序，同時要求平台處理侵權內容。此舉也被視為蔡依林出道26年來少見的大動作反擊，歌迷普遍叫好，認為她終於不再放任惡意抹黑。
據悉，蔡依林結束台北站後，接下來將啟動中國大陸巡演，預計唱進深圳、廈門、長沙、重慶等共14座城市，也因此團隊對於此類謠言特別敏感，原因不只關乎藝人形象，更可能牽動演出合作、品牌信任與商業權益，主辦單位也在聲明中強調，這些內容屬於「惡意曲解、編造虛假資訊」，已對蔡依林及整個演出團隊的聲譽造成明顯傷害，才會決定用法律手段止血。
蔡依林合作單位「永稻星」進一步表態，對造謠抹黑行為採取「零容忍」態度，已保全證據並通知平台刪除相關侵權內容，同時呼籲大眾保持理性與獨立思考，不要被片段剪輯與情緒化文字牽著走，外界也關注，這次點名提告是否會成為娛樂圈對抗陰謀論式抹黑的指標案例，後續法律進展與平台處置結果，仍有待觀察。