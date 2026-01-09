天后蔡依林剛結束《Pleasure》台北大巨蛋演唱會，怎料中國網紅梁曉珺拍片分析內容時，竟扯上邪教，讓巡演中國主辦方氣到提告，粉絲留言砲轟。昨（8）日晚間，梁曉珺在抖音上拍影片反擊，搬出中國宗教事務條例喊道：「蔡依林要告我？」而主辦方「永稻星娛樂」懶甩梁曉珺嗆聲，日前正式官宣，蔡依林中國巡演將於3/7、3/8從深圳站起跑。
蔡依林中國巡演官宣 廈門站、深圳站演出日期曝光
蔡依林《Pleasure》演唱會接下來將前往中國巡迴，日前主辦方宣布廈門站、深圳站正式啟動，最新演出資訊、售票時間曝光，3/7、3/8蔡依林將於深圳大運中心體育場開唱，1月13日售票。緊接著，3/14、3/15則在廈門奥林匹克體育中心演出，門票於1月15日正式開賣。
另外，長沙、重慶、青島、西安、蘇州、南寧、杭州、合肥、成都等城市也都在規劃中，要粉絲們敬請期待。值得一提的是，7日北京市文化旅遊局公告更指出，蔡依林演唱會預定今年6月13、14日於北京鳥巢審批通過，代表她將繼莫文蔚、鄧紫棋、張靚穎、孫燕姿及張惠妹後，成為第5位登上該場地的華語女歌手。
梁曉珺被告拍片反擊：應自行評估法律風險
據悉，這次提告梁曉珺的其實並非蔡依林本人，而是中國巡演團隊。而梁曉珺昨晚也拍片反擊，開嗆：「若真的要提告，應該循正式司法程序，「在網路上讓粉絲@我，是不具備任何法律效應的。」表示蔡依林新專輯主題是「七宗罪」，演唱會視覺取材自文藝復興時期名畫《人間樂園》，相關宗教與神學元素本就源自西方宗教體系，認為蔡依林粉絲以及主辦單位在發聲明前「應該先搞清楚自己藝人作品的核心思想」。
另外，梁曉珺還引用自己透過AI查詢中國的《宗教事務條例》第41條內容，提醒宗教活動依法應在登記宗教場所進行，非宗教團體不得在公共場所設置宗教設施，並警告相關單位在中國舉辦演唱會時，應自行評估法律風險，而不是透過買水軍、動員粉絲大量舉報，試圖壓制不同聲音。
