NBA美國職籃（National Basketball Association）密爾瓦基公鹿隊本賽季表現不盡理想，戰績一度跌至東區第11名，這讓關於兩屆MVP 「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）可能被交易的傳聞甚囂塵上。面對籠罩球隊的交易陰霾，阿德托昆博在昨（7）日輸給金州勇士隊後接受《The Athletic》採訪，首度親自打破沉默，堅定表達對密爾瓦基的忠誠。
「我永遠不會說我想交易」 字母哥重申留隊決心
儘管距離交易截止日不到一個月，且球隊處境艱難，阿德托昆博仍明確表示，他從未、也永遠不會主動要求交易。他感性地說：「永遠不會有那麼一個時刻，我站出來說『我想被交易』。我的計劃是在這裡度過我的職業生涯。」
不過，他也語帶保留地提到，留隊與否並非他單方面能決定：「如果他們（公鹿）不想要我了……那我就不是那個能掌控局勢的人。」這番話也為未來的變數埋下了伏筆。
曾動念前往紐約？字母哥：我現在100萬分之100萬的投入公鹿
公鹿球團此前曾多次強調，從未考慮過交易這位看板球星，並致力於圍繞他重新打造爭冠陣容。然而，季前多家美媒都曾指出，紐約尼克與公鹿曾就交易阿德托昆博進行過討論，且紐約一度是他心目中的首選目的地。阿德托昆博坦言當時確實對尼克有興趣，但隨後在2025-26賽季開始前改變了心意。
面對目前的戰績困境，阿德托昆博強調他現在只專注於球場。「我對我的隊友、對密爾瓦基是100萬分之100萬的投入。」他直言不諱地表示：「我們現在排在第11名？這不是我們應有的實力。我的目標是在明星賽前多贏幾場，重回競爭者行列。現在我心中唯一的念頭就是下一場對決湖人的比賽。」
2026年恐成關鍵轉折點
目前阿德托昆博正處於一份為期3年、價值1.75億美元的合約中，該合約將持續到2027-28賽季，但他擁有2027年的球員選擇權。值得注意的是，現年31歲的他，將在2026年10月1日獲得簽署4年2.75億美元超級頂薪續約的資格。如果公鹿無法在今年休賽季展現奪冠實力，屆時他是否會成為「先簽後換」的熱門人選，將成為聯盟關注的焦點。
消息來源：《The Athletic》
