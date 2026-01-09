蔡依林在台北大巨蛋的《Pleasure》演唱會因有騎蛇、扮蛇髮魔女美杜莎等內容，遭曾參加《超級星光大道》的梁曉珺拍片分析扯上邪教，讓巡演中國主辦方氣到提告，結果蔡依林在北京鳥巢演唱會審批通過，顯示中國官方也認為內容與宗教議題無關。蔡依林過去曾在前往北京工作時，見到在機場等她3天3夜的粉絲，隨口問他一句話，讓對方超感動，因為那是他們半個多月前聊到的內容。
蔡依林用心對待粉絲 機場小聊半個月後還記住
這位在北京機場苦等她3天3夜的粉絲，透露在半個月前先在香港機場守著她，有幸跟她小小對話，當時她好奇他會去哪裡？他則回答要跟朋友在香港玩2天，去個迪士尼什麼的，看《冰雪奇緣》樂園的Elsa，沒想到在北京又遇蔡依林，她竟然還問道：「你們去迪士尼好玩嗎？」記得當初的談話內容。
粉絲遍布華人區的蔡依林，可能會碰到的歌迷成千上萬，可是她卻還能記得在機場有這種簡短對話的人，更記住對方講過要去迪士尼玩，就算是一般人也很不容易做到。
網友直呼嫉妒 大讚蔡依林寵粉冠軍
這下子別說這位粉絲受寵若驚，其他網友也回應寫道：「我的嫉妒震耳欲聾」、「寵粉第一名」或是「近到能跟姐像朋友一樣聊天，太羨慕了」、「追星不就是為了這個瞬間嘛」，大家都難以置信，蔡依林對於粉絲會這麼用心，實在不簡單。
在這位粉絲將影片放上微博後，得到更多網友的迴響，對他又妒又羨，也讓蔡依林更加抓住歌迷的心，所以這次《Pleasure》演唱會申請北京鳥巢演出過審、主辦方也公布了中國10多個城市的演唱日期，當地歌迷亦萬分期待，都在注意何時搶票，也支持主辦方對於造謠的人士提告，站在蔡依林這一邊。
