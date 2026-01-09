我是廣告 請繼續往下閱讀

第40屆金唱片獎倒數登場，韓流卡司接力空降台灣，CORTIS昨晚率先抵達桃園機場，BLACKPINK成員Jennie今（9）日稍早也在仁川機場現身準備來台，雙線同步引爆關注，從新人男團到世界級女神接連現身，沒想到還沒等到典禮，機場就先出現超可愛插曲，有路人阿伯把身高190.5公分的CORTIS成員MARTIN認成賴清德，尺寸直接對不起總統，讓看到的網友集體笑出來：「蛤？」CORTIS繼AAA之後二度來台，準備參加金唱片，昨晚降落桃園機場，JAMES（趙雨凡）、JUHOON（金主訓）、MARTIN（朴宇宙）、SEONGHYUN（嚴成玹）、KEONHO（安乾鎬）一走出來看到台灣媒體拍攝，全員立刻90度鞠躬問好，禮數做滿，氣氛相當客氣，沒想到現場卻突然歪樓，一名路過的阿伯完全不認識他們，一看到身高190.5公分的MARTIN，竟直接說：「喔～原來是賴清德啦！」身高差距實在太大，粉絲當場愣住，看到影片的網友也集體笑翻，只剩滿臉問號：「蛤？」BLACKPINK成員Jennie今早11點多現身仁川機場，3名保鑣全程護駕，她一看到粉絲與媒體仍親切揮手致意，但閃光燈一度太強，她下意識遮住臉，卻還是停下腳步收下粉絲的信件，現場氣氛原本溫柔，卻因粉絲突然爆衝而瞬間混亂，保鑣一路大喊「前面請讓開」，甚至有粉絲衝太快跌倒，場面一度緊張，之後有韓媒要求她比愛心，Jennie明顯害羞，猶豫幾秒後還是配合完成，讓大家瞬間回血。不只Jennie與CORTIS，金唱片來台人潮早已提前失控，ENHYPEN、TWS、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、ZEROBASEONE、KiiiKiii、MONSTA X、izna、IVE、LE SSERAFIM、NCT WISH等多組人氣韓星昨晚同步搭乘專機抵台，因多團同時出發，仁川機場粉絲與媒體全擠在同一時段，現場多次出現推擠與混亂，工作人員一路對粉絲高喊「請出來」，畫面相當驚險。其中TWS成員韓振因目睹粉絲推擠，表情明顯驚慌，還一度伸手協助維持秩序，ENHYPEN則幾乎是被人潮「擠著走」，才得以順利登機，人還沒來台，機場已先上演一輪高壓實境秀，讓外界更關注接下來台北大巨蛋周邊的人潮與動線安排。本屆金唱片將於1月10日週六下午5點半在台北大巨蛋登場，來台卡司與頒獎嘉賓合計超過18組，包括RrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ，頒獎嘉賓還包含邊佑錫、宋仲基、安孝燮，以及台灣代表許光漢、蔡依林等等。