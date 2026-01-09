紐約洋基隊今冬的頭號任務明確，那就是全力帶回強打外野手貝林傑（Cody Bellinger）。根據美媒《The Athletic》記者庫提（Brendan Kuty）披露，洋基球團已開出平均年薪超過 3000萬美元（約新台幣9.5億元）的破格價碼，展現極大誠意。然而，這樁重磅續約案目前正卡在「合約年限」的拉鋸戰，雙方仍未達成共識。
年線讓續約卡關！洋基擔憂30歲長約風險
報導指出，由著名經紀人波拉斯（Scott Boras）領軍的貝林傑陣營，提出希望洋基能開出7年長約的強硬要求。不過，名記摩洛西（Jon Morosi）指出，洋基球團立場相對審慎，認為4至5年的合約年限較為合理。
球團高層的疑慮在於，貝林傑即將年滿30歲，給予超過7年的超長約將面臨極大的體能下滑與傷病風險。儘管貝林傑上季繳出29轟、98分打點的優異成績，成功重返巔峰，但如何平衡「即戰力」與「未來財務彈性」，成為總管凱許曼（Brian Cashman）眼前的難題。
波拉斯「拖字訣」再現？多支豪門伺機而動
隨著談判陷入膠著，市場上其他大牌外野手如塔克（Kyle Tucker）的動向也將連動影響行情。若洋基未能儘速落實合約，包括貝林傑的老東家道奇、小熊等多支豪門球隊據傳都保持高度興趣，隨時可能出手截胡。
按照波拉斯過往的談判策略，往往會將戰線拉至春訓前夕，透過心理戰逼迫球團讓步。洋基最終是否會為了確保外野火力而選擇在年限上妥協，簽下超大約，全聯盟都在密切關注。
消息來源：《The Athletic》
