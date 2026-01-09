我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊昨（9）日在主場以120：113擊退密爾瓦基公鹿，當家前鋒「追夢」格林（Draymond Green）在場上雖然以火爆脾氣著稱，但賽後卻展現了鐵漢柔情的一面。他在記者會上直接掏出手機，大聲朗讀母親傳來的「奪命連環訊息」，更開玩笑坦言：「就算拿了4座冠軍，還是非常害怕媽媽。」昨日賽後當記者Nick Friedell問到，職業生涯中哪一刻最讓媽媽生氣時，格林毫不避諱地拿起手機分享最近的對話。他透露，每當自己在場上分心或鬧事時，媽媽總是第一個跳出來「指教」的人。格林唸出簡訊內容：「她周一傳給我說：『記住你熱愛的事物，別再糟蹋它了（Stop abusing it）』。周六她傳：『祝比賽順利，保持專注，愛你。』結果當我被驅逐出場後，她立刻傳來：『發生什麼事了？』我只能回她：『不予評論』。」格林表示，媽媽每場比賽都會盯著他，要他不要再鬧了，專注於籃球本身。格林更自爆，媽媽最近要求跟他來一場「談心」的深度對話，嚇得他至今不敢接電話。「我到現在還在躲她，我打算多打幾場好球之後再回電，或許那時候對話內容會好聽一點。」格林笑著說，「我非常害怕我媽，我想這輩子都不會改變。」同樣的問題也被拋給當家球星柯瑞（Stephen Curry），他回憶起媽媽最生氣的一次，是當年對戰休士頓火箭的系列賽，柯瑞在贏球後言辭過於狂妄，隨即遭到母親的嚴厲糾正。在媽媽們的關注下，勇士老將們昨日的比賽表現不俗，柯瑞狂轟31分，格林則繳出14分、7助攻的全能數據。勇士隊在過去10場比賽中拿下7勝3敗，戰績提升至20勝18敗，暫居西區第8。儘管近期關於勇士欲追求戴維斯（Anthony Davis）的交易傳聞不斷，但格林與柯瑞用場上的表現證明，這對核心組合仍有充足的燃料，帶領球隊在西區競爭中穩住腳步。