▲資深台語歌后陳盈潔（右）因案入獄，後因健康因素申請保外就醫，至今已屆滿2年。（圖／翻攝自許常德的地下手記臉書）

資深台語歌后陳盈潔因案入獄，後因健康因素申請保外就醫，至今已屆滿2年。一直陪伴在側的知名音樂人許常德，今（9）日發文曝光陳盈潔的最新近況，透露她不僅挺過了日前的加護病房（ICU）難關，現在更像孩子般重新學習寫字、說話，讓人看見生命的韌性。許常德在文中回憶，2年前在高雄為陳盈潔舉辦音樂會時，狀況緊急到一週內就得決定場地與歌手，「那個時候我們都覺得這是最後一程了。」但命運的轉折讓陳盈潔踏上了一條重生之路。許常德說，這兩年來在家人與許多不具名善心人士的小額捐款支持下，陳盈潔的生活越來越安穩。現在的她，臉上時常洋溢著笑容，像是忘了過往的所有經歷。更令人振奮的是，她開始重新學習基礎技能：「她開始學發音、寫自己的名字、認人，甚至能進行簡短的對話。」雖然復健之路有進展，但陳盈潔的身體狀況仍有起伏。許常德表示，前幾個月陳盈潔曾因細菌感染，一度住進加護病房奮鬥。當許常德告知家人這件事時，陳盈潔以笑容回應，展現了面對病痛的樂觀與堅強。為了讓歌迷重溫經典並支持陳盈潔繼續安養，許常德原計畫舉辦線上音樂會，最終靈機一動，決定改為製作一首新歌〈人生人生人生〉來表達心聲。由許常德作詞、金曲歌王荒山亮譜曲，並找來台語歌手郭婷筠演唱。許常德表示，郭婷筠過去兩年曾多次報名參加陳盈潔的音樂會，卻總因商業演出撞期而錯過，這次終於能透過歌聲傳遞這份愛與感謝。新歌《人生人生人生》歌詞道盡了人生的無常與溫暖：「人生人生人生毋絕路，總是有人暗助一助再助」，許常德希望透過這首歌，分享陳盈潔現在的心情，也感謝所有在人生這門課中，願意伸出援手的「同學」。