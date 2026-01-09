資深台語歌后陳盈潔因案入獄，後因健康因素申請保外就醫，至今已屆滿2年。一直陪伴在側的知名音樂人許常德，今（9）日發文曝光陳盈潔的最新近況，透露她不僅挺過了日前的加護病房（ICU）難關，現在更像孩子般重新學習寫字、說話，讓人看見生命的韌性。
以為是最後一程 卻開啟重生之路
許常德在文中回憶，2年前在高雄為陳盈潔舉辦音樂會時，狀況緊急到一週內就得決定場地與歌手，「那個時候我們都覺得這是最後一程了。」但命運的轉折讓陳盈潔踏上了一條重生之路。
許常德說，這兩年來在家人與許多不具名善心人士的小額捐款支持下，陳盈潔的生活越來越安穩。現在的她，臉上時常洋溢著笑容，像是忘了過往的所有經歷。更令人振奮的是，她開始重新學習基礎技能：「她開始學發音、寫自己的名字、認人，甚至能進行簡短的對話。」
數月前一度進ICU 堅強挺過感染
雖然復健之路有進展，但陳盈潔的身體狀況仍有起伏。許常德表示，前幾個月陳盈潔曾因細菌感染，一度住進加護病房奮鬥。當許常德告知家人這件事時，陳盈潔以笑容回應，展現了面對病痛的樂觀與堅強。
改辦音樂會為！郭婷筠獻唱
為了讓歌迷重溫經典並支持陳盈潔繼續安養，許常德原計畫舉辦線上音樂會，最終靈機一動，決定改為製作一首新歌〈人生人生人生〉來表達心聲。由許常德作詞、金曲歌王荒山亮譜曲，並找來台語歌手郭婷筠演唱。許常德表示，郭婷筠過去兩年曾多次報名參加陳盈潔的音樂會，卻總因商業演出撞期而錯過，這次終於能透過歌聲傳遞這份愛與感謝。
新歌《人生人生人生》歌詞道盡了人生的無常與溫暖：「人生人生人生毋絕路，總是有人暗助一助再助」，許常德希望透過這首歌，分享陳盈潔現在的心情，也感謝所有在人生這門課中，願意伸出援手的「同學」。
許常德的地下手記全文
真的很冷很冷很冷了
大家注意保暖
距離陳盈潔老師住院至今兩年了
這兩年陳姐家人和許多不具名的人的小額捐款
默默且有力的支持讓陳盈潔老師越來越安穩
年前我本來要辦一場線上音樂會
希望陳姐新的一年能繼續安養
也讓歌迷重溫她的經典作品
透過新一代的厲害歌手
就在我十一月公布時
我收到了第一位還報名的歌手郭婷筠的訊息
其實這兩年我一共辦了四次音樂會
我希望每一次的場地內容和形式都不一樣
記得兩年前年底在高雄舉辦的那一場
一週內決定場地和演唱歌手
那麼匆忙的原因
是我希望陳姐最後的人生報導是跟音樂有關的
是的
那個時候我們都覺得這是最後一程了
沒想到那個轉折
開啟了陳姐重生的一條路
這兩年
她開始學發音
寫自己的名字
認人
甚至簡短的對話
笑容總是洋溢
彷彿忘了所有經歷
每次演出
郭婷筠都是搶先來報名
但因為那時都是在年終很多商業場的時候
而且我的演出時間常常改來改去
結果她沒有一次參加成
這次我就決定一定要她能參加成功
所以我想了一個點子
不要辦音樂會了
我來幫郭婷筠寫一首新歌
寫陳姐現在的心情
透過郭婷筠的歌聲跟大家分享感受和感謝
在跟郭婷筠的唱片公司確認後
我就把寫好的詞給荒山亮譜曲
上個月完成錄音了
今天特別把歌詞跟大家分享
也許過幾天
就能讓大家聽
陳姐前幾個月受到感染
在加護病房奮鬥
我有告訴家人這件事
她笑著跟我回應
這首歌是「人生人生人生」
《人生人生人生》
詞許常德 曲荒山亮
人生人生人生毋退路
時間一分一秒在進步
人生人生人生毋自由
山盟海誓才會有人強求
人生人生人生毋公平
好過歹過攏愛自己體會
人生人生人生落大雨
大到人人淋到濕糊糊
喔 人生人生人生毋絕路
總有彎彎曲曲起起落落
用心體會體諒的人
袂什物攏無
人生出這難功課
到陣學
喔人生人生人生毋絕路
總是有人暗助一助再助
海海人生人生海海
袂什物攏無
感謝恁做我的同學
在人生人生人生這門課
#謝謝郭婷筠的公司的成全
#如果有人要支持陳姐請看留言處
下週會播放完成歌曲給大家聽
資料來源：許常德的地下手記
