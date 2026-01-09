我是廣告 請繼續往下閱讀

曾在90年代台灣職業籃球聯賽叱吒風雲的宏國象洋將久旺（Jawann Oldham），傳出於美國時間1月5日在亞特蘭大不幸辭世，享壽68歲。久旺不僅是台灣籃壇早期最具代表性的NBA級長人，退役後更長期深耕亞洲與中東籃球，被譽為籃球全球化的重要推手。他的母校西雅圖大學已正式發表聲明，哀悼這位校史最傑出的球員。對於資深台灣球迷而言，久旺的名字與「宏國王朝」緊密相連。1995年，當時已經38歲高齡的久旺加盟中華職籃人氣球隊宏國象。雖然年歲已高且非得分主力，但他憑藉213公分的身高與紮實的防守功底，成為球隊禁區最可靠的守護神。在職籃二年的總冠軍戰中，久旺展現了極佳的職業態度，幫助宏國象擊敗強敵奪冠。值得一提的是，儘管久旺在NBA征戰多年，但這枚冠軍戒指竟是他職業生涯首枚總冠軍紀錄，讓他對台灣賽場有一份特殊的感情，也成為老球迷心中「龍象大戰」輝煌年代的重要記憶。久旺於1980年NBA選秀次輪被丹佛金塊選中，展開長達10年的聯盟生涯。他曾先後效力於公牛、尼克、湖人等8支球隊，與喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）等巨星同場對壘。儘管因進攻能力有限未能成為一線球星，但他的運動天賦卻讓同僚驚嘆。前NBA中鋒卡特萊特（Bill Cartwright）曾盛讚久旺是他生涯見過運動能力最出色的長人之一：「很難想像一個7呎長人能跑得那麼快、跳得那麼高，我多希望自己也有他的運動能力。」他在NBA留下出賽329場、場均1.7阻攻的亮眼防守數據。離開球場後，久旺並未遠離籃球。先後參與了韓國職籃（KBL）與中國籃協（CBA）的創建與發展，並曾赴日本BJ聯盟執教。晚年的他定居中東，在阿布達比與杜拜經營籃球學院，培育了無數新世代球員。