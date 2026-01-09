我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯天使隊終於決定為近年美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）最具爭議的合約劃下句點。根據美媒《橙縣紀事報》與 ESPN 報導，天使隊已與三壘手倫登（Anthony Rendon）達成協議，將修改其2026 年（合約最後一年）的支付方式。倫登將不會參加今年的春訓，且預計整季都不會出賽，這也意味著他長達7年的天價合約將在充滿爭議的氣氛中提前落幕。報導指出，倫登原定在2026年領取的一次性年薪3800萬美元（約新台幣12億元），將改為在未來5年內（2026年至2030年）均分支付。透過這項協議，天使隊今年（2026 年）僅需支付約760萬美元（約新台幣2.4億元）。球團總經理米納斯安（Perry Minasian）證實了這項變動：「我們最終決定重新調整合約，他將不會參加春訓，我們也不預期本賽季會看到他上場。」這項「分期付款」計畫將讓倫登一路領錢領到 40 歲，也為球團在今年的補強市場中換取了更靈活的資金空間。倫登於2020年以7年2.45億美元（約新台幣78.4億元）的超大型合約加盟天使，當時被期待能與大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）組成夢幻打線。然而加盟後他淪為「傷病集錦」，傷勢遍及膝蓋、手腕、腹股溝、髖關節等處。統計數據顯示，倫登在天使隊的 7 年合約期間（含 2026 年），在總計 1,032 場比賽中僅出賽 257 場，出賽率僅約25%。他在天使隊合計僅擊出22支全壘打與125分打點，數據表現甚至不及他在華盛頓國民隊最後一個賽季的產出（34轟、126打點）。隨著倫登正式退場，天使隊也正式告別這段被外界戲稱為「勞工楷模」的黑暗期。米納斯安表示，空出的 40 人名單席位與節省下來的當前薪資，將立即投入到補強市場中，目標鎖定如今井達也、岡本和真等潛力球員。這筆被視為大聯盟史上最失敗的簽約案之一，最終以「拿錢走人」的形式收場。對天使隊球迷而言，這或許是揮別過去、邁向「後大谷時代」重整旗鼓的必經過程。