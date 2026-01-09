我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約大都會隊的重砲外野手索托（Juan Soto）在進入加盟後的第二個賽季（2026年）之際，場外的守備話題熱度依舊不減。儘管去年繳出聯盟頂尖的進攻數據，但其低迷的守備指標引發了媒體對於他是否應轉任「一壘手」或「指定打擊（DH）」的激烈討論。索托在2025年加入大都會的首個賽季表現優異，出賽 160 場擊出43支全壘打、105分打點，攻擊指數（OPS）高達0.921，三項數據均排在國聯前三。然而，根據權威數據網站「FanGraphs」與「Statcast」顯示，索托去年在右外野的守備指標慘不忍睹：OAA（出局製造值）：-12（大聯盟外野手並列最差）。FRV（守備綜合價值）：-13（大聯盟外野手最低）。大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）曾透露，索托本人「非常不喜歡擔任DH」，他更傾向於上場參與防守。在「外野守不住、DH不想守」的兩難下，媒體開始討論讓他轉向一壘的可能性。近日索托在母國多明尼加接受 YouTube 頻道「LIDOMSHOP」採訪時，首度對此正面回應。他先是開玩笑地說：「還不是時候啦，請再給我一點時間，我合約才剛開始而已。」但他隨後認真表示：「歸根究底，只要是能對球隊有貢獻的角色或位置，我都會全力以赴。如果球隊希望我接下那個任務（一壘），我已經準備好欣然接受。」美媒《AlBat》對此評論，這番發言顯示索托具備為了團隊成功調整角色的強大意志。雖然本季他仍會以提升外野守備技巧為首要目標，但轉向一壘的可能性已不排除。索托與大都會簽下的15年7.65億美元天價合約目前才走完第一年。面對長遠的未來，索托幽默地自嘲：「我的合約還有14年，這段期間內連白宮的政權都會更迭幾次了（指美國總統大選）。之後會如何，就讓我們拭目以待吧。」