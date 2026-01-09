我是廣告 請繼續往下閱讀

限制加工食品 營養師：值得讚揚

美國政府公布最新飲食指南，呼籲美國人避免食用高度加工食品與添加糖，同時提倡食用紅肉與全脂乳製品。而國內營養師認為，此次新版指南確實接地氣許多，包括對蛋白質的調整及加工品的限制，但同時也「自打嘴巴」，因為紅肉的建議與飽和脂肪建議量確實產生衝突。至於台灣是否要跟進，則要因應國情思考。美國政府公布的最新飲食指南中，將飲食排序重新排列，更強調蛋白質攝取，也嚴格限制糖分與加工食品攝取，全穀類則被放在最底層；在動物性蛋白與全脂乳製品也受到提倡。營養師公會全聯會副理事長黃翠華受訪時提到，其實美國的飲食指南是給美國人參考，而台灣則要根據國情思考。不過，對於這項新的飲食指南，營養師認為，是有其「接地氣」的地方。黃翠華說，像是蛋白質攝取量的提升，過去建議的量約是每公斤體重0.8公克，但這幾乎是腎臟不佳的人所吃的低蛋白飲食量，現在改為1.2到1.6克每公斤體重，更為趨向美國人飲食習慣。另外，像是美國的甜食都「甜得很可怕」。黃翠華認為，新的指南透過添加糖跟超加工食品的限制。她解釋，所謂超加工食品是食品添加物大於5個以上，而很多研究也證實與慢性發炎、大部分的疾病都相關，因此限制超加工食品是值得讚揚的。至於紅肉和乳製品建議攝取，黃翠華提到，過去會認為油脂不要吃太多會比較好，要避免膽固醇過高，此次卻提醒大家要多吃，但又建議飽和脂肪的建議量在10%，這是自打嘴巴。營養師強調，加工肉品會增加大腸癌的罹患風險，這些研究也都有相當多。對於乳製品的疑惑，黃翠華認為，從鈣質的攝取量來看仍會建議要喝足，因此以台灣人的狀況而言，不會特別建議低脂或全脂。整體而言，對於這項指南，黃翠華說，還是會根據台灣的民情思考。