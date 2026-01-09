我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莫莉曬出與前助理的對話內容。（圖／莫莉IG@molly_chiang）

時尚網紅莫莉近來捲入疑似職場霸凌風波，遭爆害前助理受到網暴後不堪壓力輕生。而消息延燒2天後，莫莉在今（9）日與經紀人PO出一段16分鐘的影片親揭詐騙始末，指出在得知被詐騙後，沒有責怪對方，反而在之後認為前助理也是受害者，所以未要求對方還款。不料卻得知前助理開始打聽離職，甚至還造謠她拖欠薪水，莫莉也曬出匯款明細，證明自己清白。莫莉稱前助理在去年8月被一名包車假司機加了私訊後，對方告知尚未收到款項，她便擅自拿著大小章再次匯款，前後共被騙98萬9094台幣。莫莉非常憤怒並召開會議，前助理哭著說會全額負責，由於莫莉當時還在釐清狀況，因此沒有馬上回應。經紀人帶錢助理去報警後，前助理也列出還款計畫給莫莉，但莫莉認為對方也是受害者，並沒有開除她，在發現前助理似乎因還款壓力大，甚至詢問離職後，莫莉決定不用她還款。不料之後得知前助理私下與友人的不實言論，像是拖欠薪水等，莫莉也曬出匯款明細證明清白。莫莉表示，前助理於去年2月27日入職，工作能力優秀，自己也常常誇獎對方，直到出現詐騙事件，才開始產生分歧。莫莉還原該事件，原來是該名前助理疑似遭詐騙，才動念挪移莫莉公司款項，前助理坦承犯案，在未與公司群組核對的情況下，與一名假冒海外合作司機的對象私下聯繫，並依指示將款項匯入對方提供的帳戶，莫莉得知後震驚又憤怒，可是仍陪同前助理報案，也安撫對方減輕心理壓力、繼續好好工作。直到去年11月6日，前助理提出離職，莫莉也答應簽署和解協議，內容清楚表示不再追究詐騙款項的民事責任，相關文件也皆有錄音存證，沒想到的是，前助理事後又透過訊息聲稱自己遭資遣，還提出高額加班費申請，讓莫莉經紀人傻眼，強調一切照公司規定及律師協助處理，不接受出爾反爾。回顧整起事件，除了莫莉遭詐騙之外，她被指控要求前助理長期「24小時待命」、代墊高額費用、請款流程不透明等，這起悲劇不僅衝擊莫莉形象，更讓外界重新審視網紅經紀制度、助理勞動環境與聲明發布的社會責任。如今莫莉大動作還原始末，引發外界熱議。