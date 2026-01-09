時尚網紅莫莉被週刊爆料指稱，前助理遭詐騙近百萬元，莫莉不但將錯歸責前助理，還任由對方社群平台帳號被肉搜、讓前助理承受網路暴力，當事人在種種壓力下多次輕生未遂，最終跳樓身亡。對此，莫莉反駁，前助理母親跟她表示，沒有接獲關於女兒墜樓輕生的通知，強烈懷疑前助理經常變換不同身分，頻頻向外界放出不實言論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第一時間致電前助理媽媽　沒接到任何女兒輕生通知

莫莉和經紀人Henry在「釐清事實」影片表示，新聞爆發後，公司同事第一時間聯繫前助理的母親表達關心，但對方在電話中說，並未接到任何派出所或醫院，關於前助理輕生、從5樓墜樓的相關通知，對新聞報導一事完全不知情。

前助理聲稱遭到假的包車司機詐騙98萬元後，因為自責而提出離職，但對外卻放話非自主請辭，而是遭資遣，並跟公司討84萬元加班費，莫莉團隊也依法核算，但後來一位聲稱是前助理律師姊姊的人，傳訊息給Henry，稱自己的妹妹輕生未遂，以及揚言要跟媒體揭露此事。

▲莫莉團隊強烈質疑前助理自導自演。（圖／莫莉 Molly Chiang IG@molly_chiang）
▲莫莉團隊強烈質疑整起事件為前助理自導自演。（圖／莫莉 Molly Chiang IG@molly_chiang）
莫莉經紀人當場發誓　至始至終只有前助理1人

Henry表示，自己膽敢發誓，認為前助理刻意變換不同身分，與莫莉團隊傳訊息及通電話，事實上都只有前助理1人在電話那頭，團隊當時發覺情況已經失控，立刻發布正式聲明，網友指責前助理的留言才如排山倒海而來，莫莉團隊發現後也立即關閉留言功能，防止持續性的網路暴力。

至於外界質疑付給前助理「封口費」，莫莉反駁，指出雙方最終結清金應付款項為17萬0106元，內容包含特休折現、離職前薪資，為加班費用並非封口費，且一切程序都在律師的見證下完成，全程也有錄音，團隊對此皆握有實質證據。

資料來源：莫莉 Molly Chiang IG

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
相關新聞

莫莉揭詐騙始末！否認逼前助理輕生　反控對方造謠拖欠薪水

莫莉揭前助理失控內幕！離職討84萬　她曬金流細節：絕非封口費

快訊／莫莉前助理爆身亡！15分鐘影片還原詐騙始末：批評我都承受

莫莉曾合作小CK被酸只換色沒設計！她直播氣哭反擊：這就是聯名