▲波拉斯認為，大型合約之所以常在 1 月後半甚至春訓前才塵埃落定，是因為球團需要時間評估市場動向，硬性規定截止日無法真實反應球員的市場價值。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）自由市場（FA）長期以來的「慢郎中」簽約步調，正成為勞資兩端爆發新衝突的火種。根據《The Athletic》報導，MLB主席曼佛瑞（Rob Manfred）近期再度提出為 FA 簽約設立「期限」的構想，試圖提升休賽季的話題熱度，此舉隨即遭到球員工會（MLBPA）與超級經紀人波拉斯（Scott Boras）的聯手痛批，認為這將嚴重損害球員權益。這起爭議的導火線始於運動家隊重砲魯克（Brent Rooker）在社群媒體上的一番發言，他稱設置期限是「對球員近乎最有害的行為」。對此，曼佛瑞主席在電台節目中強硬回應，主張設置期限在行銷上有其意義，能在安靜的休賽季吸引球迷關注。曼佛瑞強調，將 FA 市場轉化為「期限集中型」，能像其他職業運動那樣創造爆發性的話題，且認為「無論規則如何改變，最終合約總金額並不會因此縮水」。然而，球員工會專務理事克拉克（Tony Clark）隨即發出嚴正警告。他認為FA制度的核心在於活絡的競爭，人為設置期限將破壞制度完整性，在棒球人氣正回升的當下挑起摩擦是「自滅行為」。超級經紀人波拉斯也隨即加入戰火，直指「期限的本質就是限制競爭」。波拉斯認為，大型合約之所以常在 1 月後半甚至春訓前才塵埃落定，是因為球團需要時間評估市場動向，硬性規定截止日無法真實反應球員的市場價值。以今年為止，貝林傑（Cody Bellinger）與布里格曼（Alex Bregman）等明星球員仍留在市場上，顯示「停滞」是市場觀察的自然結果。知名經紀人Joel Wolfe雖然認同如日本職棒「入札制度（Posting System）」的高效率，但他也指出，在現行大聯盟體系下，找不到能讓未簽約選手不落入不利境地的保障機制。理想與實務之間顯然存在巨大鴻溝。現行的勞資協議（CBA）預計於今年年底到期。曼佛瑞此時拋出「FA 期限制度」，無疑為即將到來的次期 CBA 談判投下震撼彈。隨著勞資雙方立場漸趨強硬，這項議題預計將成為未來一年大聯盟最激烈的攻防焦點。