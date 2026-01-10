我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林演唱會被扯上邪教，對此詹惟中昨日接受專訪時，打臉梁曉珺的說法，表示蔡依林的好聲音帶給大家滿滿福氣。（圖／記者葉政勳攝影）

天后蔡依林（Jolin）《Pleasure》台北大巨蛋演唱會，日前遭中國網紅梁曉珺拍片分析內容，被問到是否是「借運儀式」時，竟指跟邪教有關，讓巡演中國主辦方氣到提告。對此，命理師詹惟中昨（9）日接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時打臉「借運」說法，直言蔡依林已經那麼成功，根本不需要借運，反而帶給大家好聲音、替觀眾帶來滿滿福氣。除此之外，一名蔡依林粉絲也曝光了天后的暖舉，透露自己曾在北京機場苦等她三天三夜，沒想到見到蔡依林時，她竟還記得半個月前在香港機場的對話，讓這名粉絲非常感動。蔡依林演唱會遭梁曉珺指控是邪教後，命理師詹惟中接受專訪時強力打臉梁曉珺。他直言蔡依林早已取得巨大的成功，名聲與地位有目共睹，「根本不需要借運」。詹惟中強調，蔡依林是透過好聲音帶給觀眾滿滿的福氣與快樂，散發正面能量讓大眾舒壓，其多年的心血與努力不應被惡意抹滅。他也以自身經驗呼籲，公眾言論應更加謹慎，任何人都不該隨意詆毀表演者的專業。除了事業上的專業，蔡依林的寵粉暖舉也成為其人品的最佳證明。曾有一名粉絲在北京機場苦等她三天三夜，沒想到蔡依林見到他時，竟然還記得半個月前在香港機場與對方的對話，甚至主動關心粉絲之前的迪士尼行程是否好玩。這種將成千上萬歌迷的對話放在心上的細膩舉動，被網友譽為「寵粉第一名」。梁曉珺在影片中分析蔡依林演唱會，指出30公尺巨蟒、7米公牛等道具象徵「撒旦的誘惑」，並質疑現場是在進行某種儀式，火速引發爭議。中國主辦方也宣布向她提告，而梁曉珺一度刪除影片後，隨後卻又重新上架並嘲諷「蔡姐竟然破防了」，此舉引發粉絲集體炸鍋並紛紛舉報。目前蔡依林的中國巡演已正式官宣，北京鳥巢演唱會的審核也順利通過，顯示官方認定演出內容與宗教議題無關，有力地粉碎了不實傳言。蔡依林之後預計於深圳等10多個城市巡迴開唱，歌迷對此萬分期待並支持官方提告造謠者。雖然法律爭議尚未完全落幕，但蔡依林憑藉高度自律與對粉絲的真心，獲得了官方與大眾的雙重肯定。