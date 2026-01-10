我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，洪一中當起導覽員，特別介紹配有空調的室內打擊區。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，二軍選手更衣室。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱。（圖／記者陳柏翰攝）

▲台鋼雄鷹「皇鷹學院」開箱，雙人房為2床，配備獨立衛浴。（圖／記者陳柏翰攝）

台鋼雄鷹明（10）日將要展開2026年球季的春訓，新賽季將正式啟用斥資將近3億自建的訓練運動基地「皇鷹學院」，在今（9）日由總教練洪一中親自「開箱」，不少球迷留言表示「第一次看洪總笑得那麼開心」。洪總的笑容，應該不只是因為台鋼有了新的訓練運動基地，可能也是因為台灣棒球大環境真的在改變，而且越變越好。「皇鷹學院」，以一面正規棒球場作為主軸，搭配全台最大室內訓練場、6道空調打擊練習場以及6道投手牛棚，球場旁還有配有體能訓練專用的「好漢坡」，進入到室內空間，重訓、住宿一應俱全，總面積不輸台南亞太棒球場，球場旁配有多道牛棚，讓選手透過斜坡進行體能訓練，應球隊教練需求，三壘側打造「好漢坡」，主球場界外區為人工草皮，界內則為天然草皮。除此之外，治療室配備10張治療床，水療室備有2池溫控治療池，地下室為選手專屬重量訓練室。「皇鷹學院」裡不只是棒球訓練基地，更有專屬台鋼獵鷹專屬籃球訓練中心，至於台鋼天鷹專屬訓練排球館目前建造中。這支國內橫跨棒籃排「三棲」的球隊，真的讓人看到他們的用心和付出，至少在硬體設施的持續強化上難以挑剔。洪總在受訪時也直言台灣的棒球環境越來越好，「各球團也比較願意投入基礎建設，這對台灣棒球的年輕選手來講的話，是一個很棒的一個訊息，只要選手肯練，進步的空間會比以前來得好。」台鋼斥資3億整建基地，洪一中讚不絕口。也不得不說球團真的找對人來介紹，談對職業球隊的建設，這可是洪總的專長。當被記者問到為什麼室內練習場不做密封的、而做通風時，他很快點出日本之所以練習場做密封是因為那裏更冷，而台灣反而是太熱，因此通風才更適合。而談對棒球的熱忱，從1990年效力兄弟象至今在中華職棒35年的洪一中，其對棒球的熱愛也毋需多言。今天在開箱影片下，有人說「洪總很少笑得那麼開心」、「身為看棒球超過15年的球迷，看到這樣的二軍基地，真的很感動」、「洪總的笑容也是台灣球迷的點滴在心頭」、「洪中一整路超亢奮」，可見球團只要願意用心去做，大家都能看到。洪總過去還在桃猿時，在和棒球界前輩聊天時反覆提到一個故事，他球員時代去古巴打比賽，驚訝該國到處都是棒球場，意識到原來「紅色閃電」的強大不是沒有原因，當一個國家基建達到這種程度時，「他們的國家隊能不強嗎」。這些話讓人感到印象深刻，因為它闡述了一個國家的運動實力，與其國內聯賽息息相關，也脫離不了企業、政府的支持和贊助，所有戰爭打的都是後勤、打得都是工業實力，體育也不例外。而球團為什麼願意付出？那自然是因為國內有人在乎，有足夠的球迷在關注，它才值得投入。因此，每一位願意買票進場、打開電視看比賽的人，都為此作出了貢獻。有在場記者透露，原本「皇鷹學院」導覽人選並不是洪總，但他自己說要一起，「今天心情好到不行」。洪總的笑容是一種肯定，除了硬體升級外，球隊今天同時舉辦黃子鵬加盟儀式，提升本土輪值戰力，這支去年以無緣季後賽的球隊，新賽季讓人期待。這樣一支願意花錢讓球隊更好、而且又尊重專業的球隊，值得球迷支持。去年十月結束賽季時，洪總說球隊努力還不夠會繼續加油，「再過幾天我們秋訓就會開始，我也希望明年，我們能夠兌現這個承諾，我們一定會發非常努力繼續加油，那也希望各位球迷能夠再邀請更多球迷進來為這支球隊加油，謝謝大家，謝謝。」他們似乎正在達成這些諾言。