台鋼雄鷹今（10）日啟動2026年球季春訓，近期與魔鷹（Steven Moya）、後勁（Bradin Hagens）以及艾速特（Eric Stout）完成續約，洋將大致底定，僅剩下1位外籍投手仍在談約中，盼月中能夠確定。雄鷹領隊劉東洋昨（9）日透露與洋投的談約過程，並特別點名艾速特，「他其實是很Nice的選手，在場上對勝負比較在乎，這不是壞事，經過一季的磨合，越來越能理解在台灣會對隊友產生影響。雄鷹休賽季積極補強，先是在自由球員市場簽下隊史首位FA球員黃子鵬，隨後與洋砲魔鷹達成續約共識，雙方簽下總值69.5萬美元（約2188萬新台幣）的合約，包含激勵獎金以及安家津貼。1月6日再與「左右護法」後勁、艾速特2名洋投完成續約，合約含激勵獎金總值皆為60萬美元（約1889萬新台幣）。雄鷹領隊劉東洋表示，洋將目前大概都已定案，僅剩下1位外籍投手，希望在月中可以確定。談到與洋投的續約過程，「以後勁跟艾速特來說，他們在球隊效力的時間大概都1年以上，跟球隊融入狀況都不錯。 」劉東洋指出，艾速特一開始在場上反應比較大，但經過一季的磨合與溝通，越來越能理解在台灣會對隊友產生影響，劉東洋說，艾速特其實是很Nice的選手。劉東洋指出，後勁與艾速特逐漸融入球隊，因此續約溝通滿順利的，「他們對勝負比較在乎，這不是壞事，重點在於如何溝通讓年輕選手產生安定感，他們也都是很好溝通的選手。」至於本土選手的談約進度，劉東洋透露已接近9成9，「近期內會公佈，目前只剩1、2位選手的最後細節。」雄鷹今日將要展開2026年春訓，若全數談約完成，有望在在這1、2天公布。