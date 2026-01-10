我是廣告 請繼續往下閱讀

國產牡蠣鮮美、氣味佳，是國人最喜愛的市井小吃。但2年來，政府已查獲16件境外牡蠣混充國產牡蠣販售。農業部成立「牡蠣養殖輔導工作團隊」，跨部會合作，透過牡蠣產地鑑別技術，執行市場稽核牡蠣產地工作，避免不肖業者以國外低價牡蠣混充國產牡蠣販售高價牟利。漁業署說明，臺灣牡蠣產地集中在嘉義、臺南、雲林、彰化、澎湖、金門，因其味道鮮甜容易料理，市面常有不肖業者以進口牡蠣混充「東石蚵」或「台南蚵」牟利。為此，行政院食品安全辦公室召集農業部、衛福部及法務部成立跨部工作小組，推動溯源管理，強化正確標示及執行市場端混充稽查，並採用農業部水產試驗所112年開發且經衛生福利部審議公告的「牡蠣多重元素」與「物種鑑別」方法，判別國產牡蠣及境外牡蠣。漁業署指出，自112年12月起至114年12月，共進行114件市售牡蠣採樣，16件為標示我國產牡蠣但鑑定為境外牡蠣，均已移送檢調單位偵辦；漁業署亦會協同各地方政府加強抽查，以確保消費者權益。漁業署提到，「牡蠣養殖輔導工作團隊」除查緝混充外，亦從養殖技術、設備管理、加工安全及市場行銷等四面向，進行提升剖牡蠣場域衛生保鮮設備、改善友善工作環境及優化包裝貼標設備等工作，力求維持我國牡蠣的良好品質。目前農業部已要求國產牡蠣養殖戶進行溯源納管，並已於113年10月將販運商納入溯源管理，市面上已具有產銷履歷或生產追溯條碼(QR Code)的牡蠣產品。民眾可多多選購優質國產牡蠣。漁業署呼籲，因政府已開發「牡蠣多重元素檢驗方法」及「牡蠣物種之鑑別檢驗方法」鑑定技術，並透由跨部組成秘密客至市場採樣鑑定，業者切勿以身試法混充國產牡蠣；民眾如有發現疑似洗產地或標示不實的情事，亦可向各衛生單位及檢調單位檢舉，共同維護牡蠣產業秩序與食品安全。