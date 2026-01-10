我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CORTIS 12月也有來台參加AAA頒獎典禮，成員趙雨凡（左1）是台灣人。（圖／AAA YouTube）

▲ADP昨晚無預警現身饒河夜市逛街，被大批粉絲包圍。（圖／IG@allday_project）

南韓金唱片頒獎典禮首度移師海外，今（10）日將在台北大巨蛋登場，18組頂級卡司包含BLACKPINK成員JENNIE、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、LE SSERAFIM等，都已陸續抵台，為今晚的演出做準備。CORTIS最早來台，昨晚還被直擊結束彩排後，前往公館吃美食，光顧了小籠包店「金雞園」，還買了5杯得正全糖珍奶；ALLDAY PROJECT則現身饒河夜市，掀起暴動，吸引一堆粉絲圍觀。CORTIS是去年8月才出道的怪物新人男團，靠著主打歌〈GO!〉洗腦的旋律迅速走紅，在台灣也吸引許多粉絲關注。其中，20歲的成員趙雨凡更是台泰混血的台灣人，從小在台灣讀書、長大，因此這次趙雨凡隨著CORTIS回台演出，一舉一動都備受外界關注。昨晚更有許多公館在地人發現，趙雨凡帶著CORTIS的成員們現身公館商圈吃美食，不但去了50年老店金雞園品嚐小籠包，還買了大台北滷味。飲料部分除了路邊攤的柳橙檸檬外，也喝了連鎖手搖飲店得正的珍珠奶茶；Threads上更有網友表示自己的朋友在得正打工，爆料CORTIS 5名成員都喝全糖的珍奶，超甜口味讓不少粉絲訝異。除了CORTIS外，2025年6月出道的男女混聲團體ALLDAY PROJECT（簡稱ADP）也在8日晚間就抵達台灣，結束彩排後，昨晚同樣出門放風，現身台北饒河夜市逛街。只見ADP成員沒過多遮掩，走在路上星味十足，被認出後就遭到不少路人圍觀包圍，但他們還是相當淡定，一邊逛夜市，一邊揮手跟粉絲打招呼。影片在Threads曝光後也火速掀起討論，更引來許多粉絲無奈哀號：「為什麼我今天跑去臨江街」、「我也在饒河，為什麼我沒有（看到）」、「也太幸運了！居然能見到他們」。