我是廣告 請繼續往下閱讀

ESPN記者沙姆斯．查拉尼亞（Shams Charania）於隔日披露，戴維斯的左手已確認出現韌帶損傷，後續是否動刀，將成為決定缺陣時間長短的關鍵。

NBA

達拉斯獨行俠再添變數，當家球星戴維斯（Anthony Davis）日前在對戰猶他爵士隊的比賽中受傷退場，最新消息指出其左手出現韌帶損傷，不排除將缺席數月，這項傷情也讓原本就甚囂塵上的NBA美國職籃（National Basketball Association）交易傳聞，增添更多不確定性。戴維斯是在獨行俠以114：116不敵爵士的比賽中意外傷到左手，隨後提前退場。查拉尼亞指出，獨行俠將安排戴維斯尋求第二意見，若最終需要接受手術，這名32歲老將恐怕將缺席數個月，對球隊戰力與未來布局都將造成深遠影響。除了查拉尼亞的報導外，另一名NBA消息權威馬克．史坦（Marc Stein）也補充表示，獨行俠已準備讓戴維斯接受手部專科醫師的進一步評估，而球團內部對於韌帶受損的最壞預期，已獲得初步驗證。目前，戴維斯的復出時程仍是未知數，短期內確定無法回歸。在受傷之前，戴維斯一直被外界視為交易截止日前的潛在重磅籌碼之一，獨行俠是否提前出手調整陣容，備受關注。然而，左手韌帶傷勢曝光後，勢必讓有意評估交易的球隊態度趨於保守。若必須動刀並長時間缺陣，戴維斯的即戰力價值勢將下修，也讓任何談判難度明顯提高。儘管如此，聯盟圈內仍不排除，即便戴維斯接受手術，交易選項也不會完全消失，只是回報內容與條件，勢必與原先預期出現落差。對獨行俠而言，這次傷情不只是單一球員健康問題，更牽動球隊在交易截止日前的整體方向。究竟是等待戴維斯復原、維持現有架構，還是因傷勢風險重新評估資產配置，將成為管理層接下來最棘手的課題。