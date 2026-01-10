曾被金州勇士隊寄予厚望、視為「後柯瑞時代」接班人的潛力新星庫明加（Jonathan Kuminga），如今在交易市場上的處境卻異常冷清。根據《NBC Sports Bay Area》資深記者普爾（Monte Poole）報導，隨著1月15日交易禁令即將解除，勇士隊雖急於送走這名已與體系脫節的前鋒，但在全聯盟29支球隊中，目前竟然只有一支球隊對他展現出興趣。文中還提到庫明加不願意成為「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）這種配角，夢想成為「黑曼巴」科比·布萊恩（Kobe Bryant）那種當家球星，然而現實卻是他和賈馬爾·克勞福德（Jamal Crawford）一樣適合扮演某種角色球員。
庫明加乏人問津 僅國王隊考慮「收留」
報導指出，目前唯一在市場上對庫明加表示興趣的球隊是沙加緬度國王隊。然而，國王隊的興趣並非將他視為未來的超級巨星，而是其總經理史考特·佩里（Scott Perry）正尋求出清陣中的高薪老將，考慮透過重建來吸納年輕資產。
除了國王隊之外，其他28支球隊目前的態度皆極為冷淡，市場熱度甚至低於去年 7 月庫明加還是受限自由球員的時期。一名NBA球探直言不諱地表示：「聯盟中沒有人能看透他，因為連勇士隊自己都搞不定他。」
他想當「黑曼巴」 勇士要他當「防守大鎖」
勇士與庫明加之間不可調和的矛盾，源自於角色定位的認知落差。勇士隊理想中的庫明加，是能成為像卡魯索或麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）那樣，以頂級防守與空切為主的角色球員，藉此輔助柯瑞（Stephen Curry）。
然而，庫明加從14歲離開家鄉剛果來到美國後，便沉迷於科比·布萊恩的精華影片，他一直渴望成為那種「持球在手」的一哥。現實情況卻是，在庫明加已累積的 6,118 分鐘 NBA 生涯中，他的運球穩定度、外線投射以及決策能力，依然被視為弱點，無法承擔球隊進攻核心的重任。
NBC在報導中殘酷地寫道：「庫明加根本不可能成為勇士隊的核心，這支球隊擁有三位名人堂成員，而史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）已經是球隊的絕對核心。此外，也沒有任何證據顯示庫明加能夠成為一支爭冠球隊的核心。」
一位球隊管理層高層告訴NBC體育灣區，「有些球員在三號位上表現非常出色。但有時他們試圖擔任二號位或一號位，結果卻力不從心。賈馬爾·克勞福德就是一個很好的例子。每當他被安排擔任核心球員時，他都贏不了球。但當他作為替補出場得分時，每個人都喜歡他。」
庫明加徹底跌出輪換 交易價值大跌
庫明加在本賽季初期雖獲得13場先發機會，場均貢獻13.8分6.6籃板，但因傷勢及復出後手感冰冷（命中率掉至 30%），已徹底跌出教練科爾（Steve Kerr）的輪替名單。自 12 月 6 日以來，他僅象徵性地出賽過一次10分鐘。科爾雖對外表示庫明加仍有回歸輪替的「路徑」，但聯盟內部公認，那條路除非隊友受傷，否則根本不存在。
「庫明加是個好人，深受隊友喜愛；吉米·巴特勒三世更是他的良師益友。但殘酷的現實是，NBA球隊幾個月前就知道庫明加可以交易，而勇士至今仍未收到任何一份真正看好他的報價。」談及庫明加目前的交易價值時，普爾如此寫道。
勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）目前正等待那通能換回「高水準角色球員」的交易電話，而老闆拉卡布（Joe Lacob）雖然仍是庫明加的球迷，但也已默許球隊運作交易。
目前勇士與庫明加雖處於「維持禮貌」的冷戰狀態，但雙方都清楚分手已成定局。這場長達數月的轉會鬧劇何時落幕，取決於是否有第二支球隊願意加入競爭，否則庫明加恐怕將在勇士板凳席上枯坐到交易截止日。
消息來源：NBC Sports Bay Area
