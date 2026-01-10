我是廣告 請繼續往下閱讀

目前唯一在市場上對庫明加表示興趣的球隊是沙加緬度國王隊

沉迷於科比·布萊恩的精華影片，他一直渴望成為那種「持球在手」的一哥

▲庫明加從14歲離開家鄉剛果來到美國後，便沉迷於科比·布萊恩的精華影片，他一直渴望成為那種「持球在手」的一哥。（圖／美聯社／達志影像）

▲賈馬爾·克勞福德被安排擔任核心球員時，他都贏不了球。但當他作為替補出場得分時，每個人都喜歡他。（圖／美聯社／達志影像）